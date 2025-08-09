Những ngôi sao đắt giá nhất V-League 2025/26: Xuân Son xếp thứ mấy?

Chưa bao giờ V-League lại đáng chờ đợi như năm nay khi chứng kiến sự tăng cường lực lượng cực "khủng" từ các câu lạc bộ tham dự. Đây sẽ là những ngôi sao đắt giá nhất ở mùa giải mới 2025/26.

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đổi tên thành câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường lực lượng bằng những bản hợp đồng mới. Trong thông báo mới nhất, đội bóng này đã chiêu mộ thành công ngoại binh Matheus Felipe người Brazil.

Matheus Felipe sinh năm 1998 thi đấu ở vị trí trung vệ. Cầu thủ này được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá lên tới 1 triệu Euro. Với mức giá này, Matheus Felipe đã chính thức vượt qua tân binh Njabulo Blom của Thép Xanh Nam Định để trở thành cầu thủ đắt giá nhất V-League mùa giải 2025/2026.

Trong bản danh sách này, đáng chú ý tiền đạo của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Xuân Son vẫn góp mặt khi anh có mức định giá 650.000 Euro, ngang bằng bộ đôi tiền vệ Samuel Bastien (Công an TP.Hồ Chí Minh) và Stefan Mauk (Công an Hà Nội)./.