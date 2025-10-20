Kết quả vòng 7 V-League: Thể Công-Viettel cùng Ninh Bình FC nối dài mạch bất bại

Tối 20/10, trận đấu muộn nhất vòng 7 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 giữa chủ nhà Thể Công-Viettel và đội khách SHB Đà Nẵng đã khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-1 nghiêng về phía đại diện Thủ đô.

Dù bất ngờ để đội khách vươn lên dẫn trước trong hiệp 1, tuy nhiên những sự điều chỉnh hợp lý của huấn luyện viên Popov trong hiệp 2 đã giúp Đội bóng áo lính ngược dòng giành chiến thắng, với cả 2 bàn thắng đều do những cầu thủ vào sân thay người là Đinh Xuân Tiến và Nhâm Mạnh Dũng thực hiện.

Kết quả này giúp Thể Công-Viettel tiếp tục nối dài thành tích bất bại ở mùa giải năm nay (4 thắng, 3 hòa) đồng thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Ninh Bình FC.

Ở trận Derby "Thủ đô - Cố đô" tâm điểm vòng đấu giữa chủ nhà Hà Nội FC và đội đầu bảng Ninh Bình FC, màn tỏa sáng của thủ quân Hoàng Đức với 2 pha kiến tạo đã giúp đội khách giành chiến thắng 2-1 ngay tại sân Hàng Đẫy.

Dù là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, tuy nhiên các chân sút của Hà Nội FC lại tỏ ra kém sắc sảo trước khung thành khi liên tiếp đưa bóng dội trúng cột xà, khiến tân huấn luyện viên trưởng Harry Kewell và tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên chưa thể có màn ra mắt như ý ở đấu trường V-League mùa giải năm nay.

Phung phí hàng loạt cơ hội, Hà Nội FC ngậm ngùi nhận thất bại 1-2 trước Ninh Bình FC ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Về phía Ninh Bình FC, 3 điểm trọn vẹn ngay tại Hàng Đẫy không chỉ giúp Đội bóng Cố đô xây chắc ngôi đầu cùng thành tích bất bại 31 trận liên tiếp, mà còn gia tăng khoảng cách về điểm số với những đối thủ xếp bởi ở vòng đấu này, cả Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đều chỉ giành được 1 điểm (lần lượt hòa 1-1 với Sông Lam Nghệ An và hòa 0-0 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

"Cơn địa chấn" của vòng 7 đã xảy ra trên Sân vận động Thiên Trường, khi Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định gục ngã với tỷ số 1-2 trước đội khách nằm trong nhóm cuối bảng là Becamex Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả "không tưởng" này là hồi chuông báo động với thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, khi đây đã là trận thứ 5 mà Nam Định để mất điểm mùa giải này - dù V-League mới đi qua được 7 vòng đấu (mới chỉ giành được 2 chiến thắng trước Hải Phòng và PVF-CAND, cùng với tỷ số sát nút 2-1).

Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (áo trắng) gục ngã trước đối thủ "tí hon" là Becamex Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VPF)

Một câu lạc bộ khác cũng gây thất vọng ở vòng đấu này là Hoàng Anh Gia Lai, khi đội chủ sân Pleiku nhận thất bại "tan tác" với tỷ số 0-3 trước "Đội bóng đất Cảng" Hải Phòng.

"Phơi áo" trên sân Lạch Tray, Hoàng Anh Gia Lai đánh dấu trận thứ 6/7 vòng đấu không thể đưa bóng vào lưới đối phương (mới chỉ có 1 bàn từ đầu giải), qua đó "độc chiếm" vị trí cuối bảng xếp hạng với thành tích chỉ vỏn vẹn 3 điểm.

Ở cặp đấu còn lại của vòng 7, Đông Á Thanh Hóa và PVF-CAND đã bất phân thắng bại với tỷ số hòa 2-2. PVF-CAND là đội để thủng lưới trong hiệp một nhưng đã chơi bùng nổ trong hiệp 2 để ngược dòng dẫn trước 2-1 với các pha lập công của Xuân Bắc (phút 60) và Võ Anh Quân (phút 67).

Dù vậy đến phút thứ 78, siêu phẩm ngả người móc bóng của Trịnh Văn Lợi đã giúp đội khách rời sân PVF với 1 điểm - kết quả "vừa vặn" để giúp Đông Á Thanh Hóa vượt lên xếp trên đội cuối bảng Hoàng Anh Gia Lai sau vòng đấu này./.

Bảng xếp hạng sau vòng 7 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

3 lần đưa bóng trúng cột xà, Hà Nội FC thua đau ngày HLV Harry Kewell ra mắt Dù tạo được thế trận lấn lướt so với Ninh Bình FC, tuy nhiên sự vô duyên của các chân sút khiến Hà Nội FC không thể giành được chiến thắng ở màn so tài với đối thủ trên sân Hàng Đẫy.