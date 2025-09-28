Vòng 5 V-League: Ninh Bình đứt mạch thắng, Công an Hà Nội 'quật ngã' Nam Định

Tối 28/9, kết quả 3 cặp đấu còn lại của vòng 5 V-League 2025/26 khá kịch tính, trong đó đáng chú ý là chuỗi trận thắng liên tiếp của Ninh Bình FC đã bị chặn đứng sau trận hòa 2-2 trước chủ nhà Hải Phòng.

Dù đã 2 lần vượt lên dẫn trước với các pha lập công của Hoàng Đức (phút 16) và Geovane (phút 50), tuy nhiên những "lỗ hổng" nơi hàng thủ khiến Ninh Bình cũng 2 lần để thủng lưới, đều từ những pha treo bóng bổng của đội chủ sân Lạch Tray.

Trận hòa 2-2 đã dừng mạch trận thắng liên tiếp của Ninh Bình FC tại V-League 2025/26 ở con số 4, đồng thời khiến "Đội bóng Cố đô" bị các đối thủ xếp sau là Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt kịp về mặt điểm số (cùng 13 điểm).

Ở trận cầu tâm điểm vòng 5, Công an Hà Nội dù phải làm khách đã xuất sắc đánh bại nhà Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định với tỷ số thuyết phục 2-0 ngay tại sân Thiên Trường.

Bộ đôi "vũ công Samba" là Leo Artur và Alan Grafite tiếp tục là những cầu thủ lập công mang về 3 điểm cho Đội bóng ngành Công an. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của đoàn quân huấn luyện viên Mano Polking, thể hiện rõ quyết tâm thêm một lần chinh phục ngôi vương V-League ở mùa giải năm nay.

Công an Hà Nội "quật ngã" Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định với tỷ số 2-0 ngay tại sân Thiên Trường. (Ảnh: cahnfc)

Xếp ngay sau Công an Hà Nội là "người anh em" Công an Thành phố Hồ Chí Minh - đội có màn ngược dòng giành chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Dù để đội chủ sân Vinh vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 20 phút, nhưng màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2 đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chuyển bại thành thắng, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 3 với 13 điểm, bằng điểm với Công an Hà Nội và Ninh Bình FC nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Vị trí còn lại trong top 4 thuộc về Thể Công-Viettel, đội đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với các pha lập công trong hiệp 2 của Lucao (phút 51) và Pedro Henrique (phút 69).

Chiến thắng trước đội khách Hà Tĩnh là màn chạy đà hoàn hảo của thầy trò huấn luyện viên Popov trước chuyến làm khách được dự báo nhiều "sóng gió" đến sân của đội đầu bảng Ninh Bình FC ở vòng 6.

Ở các cặp đấu còn lại: Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng lần đầu có được niềm vui chiến thắng ở mùa giải mới, khi lần lượt vượt qua Đông Á Thanh Hóa và Becamex Thành phố Hồ Chí Minh cùng với tỷ số 2-1.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai làm nên "lịch sử buồn" với trận thứ 4 liên tiếp không thắng do chia điểm với tân binh PVF-CAND trong trận hòa 0-0. Đáng chú ý, "Đội bóng phố Núi" cũng là câu lạc bộ duy nhất ở V-League năm nay chưa ghi được bàn thắng nào.

Kết quả vòng 5 V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

