Ngoại binh tỏa sáng, Hà Nội FC ngược dòng giành chiến thắng đầu tiên ở V-League

Tối 26/9, chủ nhà Hà Nội FC tiếp đón đội khách Đông Á Thanh Hóa ở trận đấu sớm vòng 5 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26.

Nhập cuộc với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới, tuy nhiên đội chủ nhà sớm nhận "gáo nước lạnh" ngay ở phút thi đấu thứ 2.

Sau tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của trung vệ Duy Mạnh, tiền đạo Rimario chớp thời cơ tung cú dứt điểm chìm, bóng đi vào góc xa đánh bại thủ thành Văn Hoàng, mở tỷ số 1-0 cho đội khách Đông Á Thanh Hóa.

Để thủng lưới từ sớm, Hà Nội FC nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên những nỗ lực của đội chủ nhà chỉ dừng lại ở mức cơ hội, với các pha dứt điểm từ xa của Hùng Dũng, Daniel Passira và Văn Quyết.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC tiếp tục tăng tốc ngay từ những phút đầu và có được bàn gỡ hòa ở phút thứ 48. Hai Long tung cú sút xa buộc thủ thành Y Êli Niê phải đổ người cản phá, bóng sau đó bật đến vị trí của Daniel Passira và tiền đạo mang áo số 99 không bỏ lỡ thời cơ tung cú đá bồi tung nóc lưới đội khách, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC.

Chỉ 10 phút sau, đội chủ nhà tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Xuân Mạnh đột phá bên hành lang cánh phải, vượt qua 2 cầu thủ của Thanh Hóa trước khi căng ngang vào vòng cấm, đưa bóng đến chân của Luiz Fernando để ngoại binh Brazil đặt lòng tung lưới Đông Á Thanh Hóa, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC.

Luiz Fernando (phải) nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC. (Ảnh: hanoifc)

Những phút cuối trận, Hà Nội FC giảm nhịp độ trận đấu và bảo toàn thành công chiến thắng cuộc chung với tỷ số 2-1. Ba điểm giành được trên sân nhà Hàng Đẫy giúp đại diện Thủ đô ngắt mạch 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, đồng thời tạm vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 5 điểm./.

