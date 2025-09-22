Vòng 4 V-League: Hoàng Đức, Tiến Linh, Viktor Lê đua nhau tỏa sáng

Tối 22/9, trận cầu tâm điểm ở vòng 4 V-League 2025/26 - trận "Derby Ninh Bình" giữa Ninh Bình FC và Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định khép lại với chiến thắng bất ngờ 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà, với các pha lập công của Hoàng Đức và Đỗ Thanh Thịnh.

Cùng Báo Điện tử VietnamPlus nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng 4 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26:

Hoàng Đức khẳng định giá trị

Là ngôi sao sáng nhất trong đội hình của "đại gia mới nổi" Ninh Bình FC, tiền vệ Hoàng Đức được kỳ vọng sẽ là linh hồn trong lối chơi giúp đội chủ nhà giành được một kết quả có lợi trong cuộc tiếp đón nhà đương kim vô địch V-League Thép Xanh Nam Định ở vòng 4.

Không phụ sự kỳ vọng của những người hâm mộ, Hoàng Đức với tấm băng đội trưởng trên tay không chỉ là điểm tựa tinh thần thúc đẩy các đồng đội ở trên sân, mà chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023 còn trực tiếp "mở điểm" cho Ninh Bình với cú sút hiểm hóc đưa bóng vào góc xa, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0 sau nửa giờ đồng hồ thi đấu.

Pha lập công của Hoàng Đức giúp Ninh Bình FC dễ dàng đưa trận đấu vào thế phòng ngự phản công ưa thích, từ đó dẫn đến chiến thắng chung cuộc xứng đáng với tỷ số 2-0.

Hoàng Đức (giữa) ghi bàn mở tỷ số cho Ninh Bình FC trong cuộc đối đầu với Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định ở vòng 4 V-League. (Ảnh: ninhbinhfc)

Đánh bại nhà Đương kim vô địch một cách thuyết phục, Hoàng Đức cùng các đồng đội chính thức lấy lại ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu, chính thức gửi lời "tuyên chiến" đanh thép đến các ứng viên khác trong cuộc đua đến danh hiệu V-League mùa giải 2025/26.

Tiến Linh "diễn trọn 2 vai"

Trong ngày đối đầu với đội bóng cũ Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (tên cũ là Becamex Bình Dương) ở vòng 4, tiền đạo Tiến Linh trở thành tâm điểm khi ghi bàn... vào lưới cả 2 đội bóng.

Sau khi mở tỷ số cho đội bóng chủ quản Công an Thành phố Hồ Chí Minh với pha đánh đầu lái bóng vào góc xa ở phút thứ 7, chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2024 "tri ân" đội bóng cũ với tình huống vô tình đưa bóng về lưới nhà ở phút thứ 48.

Tiền đạo Tiến Linh (áo đỏ) sắm "vai chính" trong chiến thắng của CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CLB-CATPHCM)

Dù vậy, các pha lập công trong hiệp hai của Nguyễn Thái Quốc Cường và Bùi Văn Bình vẫn là đủ để giúp đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách đến sân Bình Dương, qua đó có chiến thắng thứ 3 kể từ đầu mùa và tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 10 điểm.

Viktor Lê "giải nguy" cho Hà Tĩnh

Ở trận "Derby miền Trung" giữa 2 câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tiền vệ Việt kiều Viktor Lê kịp thời tỏa sáng để giúp Hà Tĩnh giành lại 1 điểm trong chuyến làm khách đến sân Vinh.

Trong bối cảnh Hà Tĩnh gặp khó "đủ đường" khi vừa để thủng lưới sớm ngay từ phút thứ 7, vừa phải thi đấu thiếu người khi tiền vệ Huỳnh Tấn Tài bị truất quyền thi đấu với tấm thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 12, thì Viktor Lê đã sắm vai "người hùng" với pha chạy chỗ thông minh và đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh.

Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê ghi bàn quan trọng giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành lại 1 điểm trong thế khó. (Ảnh: honglinhhatinhfc)

Bàn thắng không chỉ giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tránh khỏi 1 thất bại mà với cá nhân Viktor Lê, pha lập công quan trọng này cũng hứa hẹn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho tiền vệ sinh năm 2003 ở những vòng đấu tiếp theo, nhằm duy trì phong độ để hướng tới chiến dịch quan trọng SEA Games vào tháng 12 cuối năm nay.

Hà Nội FC khởi sắc

Vòng 4 V-League ghi nhận nỗ lực tìm lại phong độ của "cựu vương" Hà Nội FC, khi Văn Quyết và các đồng đội có trận hòa 1-1 đáng khích lệ trước đối thủ cùng thành phố là Thể Công-Viettel.

Dù chưa thể duy trì áp lực liên tục lên đối phương, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên tạm quyền Yusuke Adachi đã có khoảng thời gian dồn ép Thể Công đến "nghẹt thở," với những cơ hội liên tiếp của Hai Long, Tuấn Hải hay ngoại binh Luiz Fernando Nascimento.

Hà Nội FC (áo tím) thể hiện tốt trong trận đấu với đối thủ khó nhằn là Thể Công-Viettel. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Có chút tiếc nuối với đại diện Thủ đô khi những nỗ lực tấn công liên tiếp chỉ 1 lần được cụ thể hóa thành bàn thắng với pha dứt điểm của Tuấn Hải, tuy nhiên nhìn chung màn trình diễn ở cuộc tái đấu với Thể Công đã chứng minh rằng Hà Nội FC vẫn là một đội bóng đẳng cấp. Điều cần thiết là họ phải tiếp tục duy trì sự tập trung ở đấu trường V-League.

Thanh Hóa, Đà Nẵng vẫn chưa biết thắng

Được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón đối thủ "vừa miếng" là Hải Phòng, Đông Á Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ có lợi thế để giành thắng lợi đầu tiên trong mùa giải mới.

Tuy nhiên thực tế, Đội bóng xứ Thanh đã phải thi đấu vất vả đến những phút cuối mới có thể giữ lại 1 điểm trên sân nhà, với pha lập công quý giá của ngoại binh Mamadou Mbodji gỡ hòa 2-2.

Cũng thất bại trong nhiệm vụ giành 3 điểm đầu tiên ở mùa bóng mới còn có SHB Đà Nẵng - đội đã để tân binh PVF-CAND cầm hòa cũng với tỷ số 2-2, với bàn gỡ hòa do công của ngoại binh kỳ cựu Hoàng Vũ Samson ở phút thứ 86.

Đều chỉ giành được 1 điểm ở vòng 4, cả SHB Đà Nẵng và Đông Á Thanh Hóa tiếp tục "yên phận" ở nhóm cuối bảng, lần lượt xếp thứ 12 và 13 trên bảng xếp hạng (xếp trên đội cuối bảng Hoàng Anh Gia Lai - đội sẽ tiếp đón Công an Hà Nội trong trận đấu muộn vòng 4 vào ngày 18/12 trên sân Pleiku)./.

Bảng xếp hạng sau vòng 4 V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

