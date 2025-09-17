Ngoại binh 'đắt xắt ra miếng,' Nam Định mở màn ấn tượng ở AFC Champions League 2

Tối 17/9, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định bước vào trận ra quân ở chiến dịch AFC Champions League Two (giải hạng 2 châu Á) trên sân nhà Thiên Trường (Nam Định), tiếp đón đội bóng đến từ Thái Lan là Câu lạc bộ Ratchaburi.

Đặt quyết tâm lớn ở đấu trường châu lục mùa giải này, Đội bóng thành Nam ra sân với đội hình xuất phát có đến 10/11 vị trí là các cầu thủ nước ngoài, ngoại lệ duy nhất là trường hợp của tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

Với số lượng ngoại binh vượt trội so với đội khách (Ratchaburi có 6/11 vị trí là cầu thủ nước ngoài), Thép Xanh Nam Định là đội nắm quyền chủ động sau tiếng còi khai cuộc.

Dù vậy, những pha phối hợp của đại diện Việt Nam tương đối rời rạc. Những pha hãm thành của Nam Định chủ yếu đến từ nỗ lực đột phá cá nhân của tiền vệ Percy Tau - chân sút từng thi đấu ở Giải Ngoại hạng Anh và được định giá đến 1 triệu Euro (hơn 31 tỷ đồng) trên trang chuyển nhượng Transfermarkt.

Những nỗ lực tấn công của Nam Định được cụ thể hóa thành bàn thắng ở phút thứ 35. Lý Công Hoàng Anh chọc khe để Mahmoud Eid thoát xuống bên hành lang cánh phải, thực hiện một nhịp ngoặt bóng trước khi tạt bổng để Caio César đệm bóng tung lưới thủ thành bên phía đội khách, đưa Nam Định vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn mở tỷ số là sự kết hợp của 2 ngoại binh có tổng giá trị lên đến 1,2 triệu Euro (theo Transfermarkt).

Ngoại binh Caio César (áo trắng) ghi bàn mở tỷ số cho Thép Xanh Nam Định trước Ratchaburi. (Ảnh: thepxanhnamdinhfc)

Sau bàn mở tỷ số, Nam Định không còn đẩy cao đội hình mà các cầu thủ lùi về tập trung phòng ngự và tổ chức phản công khi có cơ hội. Đối thủ Ratchaburi cũng không có nhiều phương án tiếp cận khung thành của đại diện Việt Nam.

Những tình huống tạt bổng của đại diện Thái Lan dễ dàng bị các trung vệ của Nam Định hóa giải. Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước 1-0 nghiêng về đội chủ sân Thiên Trường.

Ngay đầu hiệp 2, Nam Định có thêm bàn nhân đôi cách biệt. Phút thứ 52, xuất phát từ một pha ném biên bên cánh trái, Percy Tau vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi chuyền bóng thuận lợi để tiền đạo Brenner (định giá 400.000 Euro) dứt điểm một chạm tung lưới đội khách, nâng tỷ số lên 2-0 cho đại diện của bóng đá Việt Nam.

Chỉ 5 phút sau, Brenner hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở trận đấu này với pha đánh đầu cận thành, nâng cách biệt lên 3 bàn cho Thép Xanh Nam Định.

Chân sút trị giá 400.000 Euro là Brenner lập cú đúp cho Nam Định. (Ảnh: thepxanhnamdinhfc)

Đến phút thứ 60, Câu lạc bộ Ratchaburi có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3, sau tình huống chớp thời cơ trong vòng cấm của tiền vệ mang áo số 6 Tana.

Sau bàn thua, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt rút tiền đạo Brenner ra nghỉ và thay vào sân là Kyle Hudlin, chân sút sở hữu chiều cao 2,06m và có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu ở Anh, nhằm tăng thêm "sức sát thương" cho những tình huống tạt cánh đánh đầu của Nam Định.

Những phút cuối trận, Nam Định có thêm một lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định Mahmoud Eid đã rơi vào thế việt vị trước đó. Trận đấu khép lại với thắng lợi chung cuộc 3-1 nghiêng về Đội bóng thành Nam.

Ra quân tưng bừng ở bảng F, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tạm xếp thứ 2 sau đại diện Nhật Bản Gamba Osaka (cùng 3 điểm). Ở lượt trận tiếp theo, Thép Xanh Nam Định sẽ có chuyến hành quân đến Hong Kong để làm khách của đối thủ Eastern FC vào ngày 2/10 tới./.

