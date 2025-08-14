V-League 2025/26: "Dream-team" Ninh Bình đe dọa ngôi vương của Nam Định?

Với sự đầu tư rầm rộ của các đội bóng, người hâm mộ đang nóng lòng chờ ngày khởi tranh mùa giải Vô địch Quốc gia (V-League) 2025/26, để tìm ra chân dung của "nhà đầu tư" khôn ngoan nhất.

Ninh Bình "chơi lớn"

Mùa giải 2025/26, V-League đón chào 2 "tân binh" là Câu lạc bộ Ninh Bình (đổi tên từ Câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình) và Câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân (PVF-CAND).

Trong đó, Ninh Bình dù mới lên hạng nhưng đã thể hiện phong thái "đại gia" với hàng loạt bản hợp đồng chất lượng trên thị trường chuyển nhượng.

"Đội bóng Cố đô" bổ sung một loạt tên tuổi đã có kinh nghiệm chinh chiến tại V-League, như cặp đôi "công thần" của Thể Công-Viettel là tiền vệ Đức Chiến và thủ môn Quàng Thế Tài, đồng thời mang về bộ 3 cầu thủ trụ cột từ Hoàng Anh Gia Lai gồm Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn và Dụng Quang Nho.

Về danh sách ngoại binh, Ninh Bình chiêu mộ Geovane Magno - ngoại binh giàu kinh nghiệm với 5 năm chơi bóng ở đấu trường V-League; Gustavo Henrique - chân sút vô địch V-League 2023 trong màu áo Công an Hà Nội; hay Janclesio Santos - trung vệ Brazil từng khoác áo Becamex Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng...

Câu lạc bộ Ninh Bình "khuấy đảo" thị trường chuyển nhượng, sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu ở V-League 2025/26. (Ảnh: ninhbinhfc)

Kết hợp với những ngôi sao có sẵn trong đội hình như thủ môn Văn Lâm, tiền vệ Hoàng Đức, tiền đạo Thanh Bình, Quốc Việt..., "dream-team" của tân huấn luyện viên Gerard Albadalejo cho thấy tham vọng cạnh tranh ngôi vương ngay trong mùa đầu tiên thi đấu ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Chạy đua chuyển nhượng

Trước thách thức lớn từ Ninh Bình, top 3 mùa trước là Thép Xanh Nam Định, Hà Nội FC và Công an Hà Nội cũng chạy đua trên thị trường chuyển nhượng để nâng cấp sức mạnh, sẵn sàng tham gia cuộc đua vô địch.

Đương kim vô địch Nam Định bổ sung thêm 2 ngoại binh là Njabulo Blom và Kyle Hudlin, trong đó Hudlin là chân sút sở hữu chiều cao hơn 2m và có nhiều năm thi đấu tại Anh.

Tuy nhiên với việc phải chia sức ở 5 đấu trường trong mùa giải 2025/26, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt hứa hẹn sẽ vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt trong hành trình chinh phục danh hiệu V-League lần thứ 3 liên tiếp.

Trong những đội đặt mục tiêu soán ngôi của Nam Định, Công an Hà Nội đã trực tiếp đưa ra "lời cảnh báo" với chiến thắng 3-2 trước đội chủ sân Thiên Trường ở trận Siêu cúp Quốc gia khởi đầu mùa giải mới.

"Không chỉ giữ được nhiều gương mặt sáng giá của mùa trước, Công an Hà Nội còn bổ sung thêm những tân binh chất lượng: Adou Minh xuất sắc trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tiền vệ Việt kiều Brandon Ly đáng được chờ đợi và trung vệ vừa cùng U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á là Phạm Lý Đức. Đây là những sự bổ sung không chỉ về số lượng mà còn gia tăng chiều sâu đội hình cho Đội bóng ngành Công an," chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Công an Hà Nội đặt mục tiêu vô địch V-League 2025/26. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Với Hà Nội FC, "cựu vương" V-League cũng mạnh tay đưa về những "vũ công Samba" như Hendrio Araujo, Willian Maranhao và Adriel Silva. Trong đó, cựu sao của Thép Xanh Nam Định là "Hêndrio" được kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất thủ tục nhập tịch để tối ưu suất ngoại binh, đồng thời có cơ hội khoác áo Đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Ngoài ra, những đội bóng khác như Công an Thành phố Hồ Chí Minh (chiêu mộ Tiến Linh, Phạm Đức Huy, Dương Văn Hào...) hay Thể Công-Viettel (bổ sung thêm 9 tân binh)... cũng tích cực mua sắm, sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt ở mùa giải mới.

Đâu là ứng viên vô địch?

"Mạnh vì gạo, bạo vì tiền" - những đội có sự đầu tư mạnh đương nhiên sẽ đặt tham vọng lớn ở phương diện thành tích. Và với "làn sóng" chuyển nhượng mở rộng ở nhiều câu lạc bộ như mùa giải năm nay, cuộc đua đến danh hiệu vô địch V-League 2025/26 sẽ hứa hẹn nhiều kịch bản khó lường.

Vậy đâu là những ứng viên vô địch ở mùa giải năm nay? Theo bình luận viên Quang Huy, dù các đội có nhiều biến động về lực lượng song cuộc đua vô địch nhiều khả năng chỉ xoay quanh 4 đội bóng có lực lượng dày dặn nhất.

"Một số trường hợp với diện mạo mới như Công an Thành phố Hồ Chí Minh có thể mang đến những nét chấm phá độc đáo ở mùa giải năm nay, nhưng để tiến xa đến mục tiêu vô địch thì tôi e rằng chưa thể. Cuộc đua nhiều khả năng vẫn là những gương mặt cũ như Nam Định, Công an Hà Nội và Hà Nội. Ngoài ra, Ninh Bình vừa thăng hạng nhưng với sự đầu tư mạnh mẽ cũng nằm trong nhóm ứng cử viên," bình luận viên Quang Huy dự đoán.

Thép Xanh Nam Định (áo trắng) và Công an Hà Nội vẫn là những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch V-League 2025/26. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong khi đó, cựu danh thủ Đặng Phương Nam "đặt dấu hỏi" về khả năng thành công của Ninh Bình trong mùa bóng mới: "Ninh Bình có nhiều yếu tố mới: từ huấn luyện viên, cầu thủ nội đến ngoại binh, và việc hòa nhập với môi trường V-League trong thời gian ngắn cũng sẽ là thử thách."

Với việc mùa giải mới sẽ mở rộng sân chơi với các ngoại binh (cho phép các đội được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài, trong đó sử dụng tối đa 3 ngoại binh trên sân trong trận đấu), khoảng cách giữa các đội cũng sẽ được thu hẹp đáng kể, tạo ra những diễn biến hấp dẫn hơn cho cuộc đua vô địch cũng như những cuộc đối đầu trực tiếp ở V-League năm nay. Chính sự "khó đoán" này được kỳ vọng sẽ góp phần làm nên một trong những mùa giải hay nhất của bóng đá Việt Nam cấp câu lạc bộ./.

Top 5 ngôi sao Việt kiều lần đầu xuất hiện tại V-League: Thầy Kim sẽ "chấm" ai? V-League mùa giải 2025/26 chứng kiến "làn sóng" đổ bộ của rất nhiều ngôi sao Việt kiều nổi bật. Chúng ta hãy cùng điểm danh những cái tên chất lượng nhất sẽ có lần đầu tham dự sân chơi V-League.