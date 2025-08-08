LPBank tiếp tục đồng hành cùng Giải Bóng đá VĐQG V-League mùa thứ 2 liên tiếp

Tiếp nối thành công của mùa giải 2024/25, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) tiếp tục giữ vai trò là Nhà tài trợ chính của Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia V-League 2025/26.

Trong mùa giải thứ hai liên tiếp tài trợ, LPBank tiếp tục khẳng định vai trò là một đối tác chiến lược, góp phần nâng tầm chất lượng các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đánh giá cao tầm nhìn chiến lược và trân trọng những đóng góp của LPBank đối với Giải Vô địch Quốc gia V-League.

"Với sự đồng hành của LPBank cùng tiềm lực tài chính vững mạnh, uy tín trong công tác truyền thông, truyền hình của FPT Play, chúng tôi tin tưởng Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 sẽ tiếp tục được nâng tầm và khẳng định vị thế giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất Việt Nam," ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Bước vào mùa giải mới, Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia V-League cũng chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới cho giải đấu mùa 2025/26.

Logo mới được thiết kế sắc sảo với màu vàng chủ đạo, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của giải đấu, thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao và niềm tin vào tương lai của bóng đá Việt Nam.

Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia LPBank 2025/26 sẽ chính thức khởi tranh từ 15/8/2025, hứa hẹn chứng kiến nhiều trận derby hấp dẫn, gia tăng sức hút, cảm xúc cho người hâm mộ.

Bên cạnh đó, mùa giải năm nay có thêm 2 suất xuống hạng, đồng nghĩa sẽ có tính cạnh tranh cao hơn ở mọi vị trí trên bảng xếp hạng.

Các đội bóng tham dự giải đấu cấp châu lục do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức được đăng ký tối đa 7 cầu thủ, các đội còn lại được đăng ký tối đa 4 cầu thủ (ra sân tối đa 3 người trong mọi thời điểm của trận đấu).

Ban Tổ chức V-League đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất và kỹ thuật, triển khai thêm 1 xe VAR, nâng tổng số xe VAR lên 5. VPF đặt mục tiêu triển khai công nghệ VAR toàn diện và chuyên nghiệp trong mọi trận đấu ở mùa giải mới 2025/26./.

PVF-CAND dự V-League 2025/26: "Nhân tố bí ẩn" khó lường cỡ nào? Sự hiện diện của PVF-CAND tại V-League được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho giải đấu, nhờ lực lượng cầu thủ trẻ chất lượng, nền tảng đào tạo chuyên nghiệp và định hướng phát triển bền vững.