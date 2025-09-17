Thể thao

Thành tích của các đội bóng Việt Nam ở đấu trường châu Á

Câu lạc bộ Việt Nam ở đấu trường quốc tế: Ấn tượng Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội FC

Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội FC, Bình Dương cùng Công an Hà Nội là những đại diện của bóng đá Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét khi bước ra tranh tài ở sân chơi châu lục cấp Câu lạc bộ.

Việt Anh
clb-vn1.jpg
Những thành tích ấn tượng của các Câu lạc bộ Việt Nam ở đấu trường châu Á. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tối nay 17/9, đại diện của bóng đá Việt Nam là Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định có trận ra quân ở đấu trường AFC Champions League Two (ACL2) mùa giải 2025/26, tiếp đón đối thủ Ratchaburi (Thái Lan) trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng F.

Nhìn lại hành trình hơn 20 năm bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp, không ít câu lạc bộ đã để lại dấu ấn khó quên khi đại diện bóng đá nước nhà bước ra tranh tài ở đấu trường châu lục.

Hoàng Anh Gia Lai tại AFC Champions League 2004 vẫn là tập thể giành nhiều điểm nhất (7 điểm) của bóng đá Việt Nam ở giải đấu lớn nhất châu Á cấp Câu lạc bộ; Hà Nội FC kiên cường "quật ngã" ông lớn của bóng đá châu Á như Urawa Red Diamonds (Nhật Bản); hay Công an Hà Nội chỉ còn cách chức vô địch khu vực một loạt đá phạt đền may rủi... là những ấn tượng khó quên của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế./.

