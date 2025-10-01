Công an Hà Nội hướng đến chiến thắng đầu tiên ở AFC Champions League Two

Vào 19h15 ngày mai 2/10, đại diện của bóng đá Việt Nam là Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Câu lạc bộ Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc) trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng E, Vòng loại AFC Champions League Two mùa giải 2025/26.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu sáng 1/10, huấn luyện viên trưởng Mano Polking của Công an Hà Nội cho biết toàn đội quyết tâm hướng đến chiến thắng đầu tiên ở đấu trường châu lục.

"Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng để tiến xa nhất có thể tại cúp châu Á. Trận ra quân chúng tôi đã chia điểm với Beijing FC (Trung Quốc) - đây là kết quả chưa như ý với Công an Hà Nội. Ở trận gặp Tai Po FC, chúng tôi đặt mục tiêu rõ ràng là phải chiến thắng, giành trọn 3 điểm để thúc đẩy mục tiêu tiến xa tại giải mà đội đặt ra từ đầu giải," huấn luyện viên Polking tỏ rõ quyết tâm.

Công an Hà Nội mới có 1 điểm tại ACL Two sau trận hòa 1-1 với Beijing FC ở lượt trận mở màn. (Ảnh: AFC)

Chiến lược gia mang hai quốc tịch Đức và Brazil dành sự tôn trọng với đối thủ, đánh giá Tai Po FC là tập thể được tổ chức tốt, hứa hẹn tạo ra nhiều khó khăn cho đội nhà.

"Tai Po FC với vị thế thống trị giải quốc nội Hong Kong, Trung Quốc cùng nhiều tuyển thủ quốc gia sẽ tạo ra nhiều khó khăn và chúng tôi phải nỗ lực hết mình," ông Polking thận trọng.

Trước câu hỏi về lực lượng cũng như phong độ các trụ cột, ông Polking cho biết hiện không riêng Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải, Văn Thanh mà Aodu Minh cũng đang gặp chấn thương.

"Thiếu vắng những trụ cột sẽ là thách thức lớn, tuy nhiên với chiều sâu đội hình hiện tại, tôi tin rằng các cầu thủ dự bị sẽ khắc phục được vấn đề này và toàn đội sẵn sàng hướng đến trận đấu quan trọng vào ngày mai," huấn luyện viên trưởng của Công an Hà Nội chia sẻ.

Về phía đội khách, huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Tai Po, ông Lee Chi Kin cho biết: "Chúng tôi hy vọng sẽ có khởi đầu tốt ở trận ngày mai và sẽ nỗ lực giành kết quả tốt nhất có thể."

Nhà cầm quân 58 tuổi tiết lộ đã xem nhiều băng hình, thống kê về đội chủ nhà Công an Hà Nội cũng như các cầu thủ.

"Tôi ấn tượng nhất với tiền vệ Quang Hải bên phía chủ nhà. Công an Hà Nội là đối thủ mạnh và đang có phong độ tốt. Vì vậy trận đấu ngày mai, Tai Po sẽ chơi phòng ngự chặt chẽ," huấn luyện viên trưởng đội khách cho biết.

Huấn luyện viên của Tai Po FC ấn tượng với Quang Hải và cho biết đội khách sẽ chơi phòng ngự ở trận đấu ngày mai. (Ảnh: VFF)

Trước lượt trận thứ hai, Tai Po FC (3 điểm) đang tạm xếp nhất bảng E. Xếp sau lần lượt là Công an Hà Nội, Beijing FC (cùng 1 điểm) và Câu lạc bộ Macarthur (0 điểm).

Tại vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025/26, mỗi bảng 4 đội đấu vòng tròn hai lượt (tổng cộng 6 trận), chọn hai đội nhất, nhì bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp./.

