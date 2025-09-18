Công an Hà Nội "chật vật" giành 1 điểm ngày ra quân tại AFC Champions League Two

Tối 18/9, đại diện tiếp theo của bóng đá Việt Nam (sau Thép Xanh Nam Định) là Công an Hà Nội có trận ra quân ở đấu trường AFC Champions League Two 2025/26, làm khách đến sân của đội bóng Beijing FC (Trung Quốc) trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên ở bảng E.

So với Nam Định ở lượt trận tối qua, đội hình xuất phát của Công an Hà Nội có sự cân bằng hơn giữa các cầu thủ nội binh và ngoại binh: đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking xuất phát với 4 cầu thủ Việt Nam (Đình Bắc, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long và Lê Văn Đô); 3 cầu thủ Việt kiều (Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh) cùng 4 ngoại binh là Leo Artur, Stefan Mauk, Vitao và Hugo Gomes.

Dù phải làm khách nhưng Công an Hà Nội là đội có khởi đầu tốt hơn. Phút thứ 16, tiền vệ Vitão mở tỷ số cho đại diện Việt Nam với một tình huống đặt lòng đưa bóng vào góc cao khung thành của đội chủ nhà Beijing FC.

Để đội khách sớm vượt lên dẫn trước, chủ nhà Beijing FC nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn quân bình tỷ số. Tuy nhiên, lực lượng gồm toàn nội binh của đại diện Trung Quốc không gây được nhiều khó khăn cho hàng thủ của Công an Hà Nội. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking.

Tưởng chừng lợi thế dẫn trước sẽ giúp Công an Hà Nội dễ chơi hơn trong hiệp 2 thì bất ngờ, đại diện Việt Nam nhận liên tiếp 2 bàn thua đều xuất phát từ sai lầm của thủ thành Nguyễn Filip.

Phút thứ 49, Nguyễn Filip không thể đẩy bóng sau cú sút xa của tiền vệ Chi Zhongguo bên phía đội khách, khiến Công an Hà Nội để mất lợi thế dẫn bàn.

Đến phút 65 - chỉ một phút sau khi huấn luyện viên Polking tung 2 ngoại binh trên hàng công vào sân với hy vọng giành chiến thắng, "người gác đền" của Đội bóng ngành Công an lại chuyền bóng thẳng vào chân Zhang Yua, để tiền vệ mang áo số 21 này dễ dàng ghi bàn vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà Beijing FC.

Beijing FC ghi liền 2 bàn thắng trong hiệp hai để vươn lên dẫn trước. (Ảnh: AFC)

Dù tiền đạo vào sân thay người là China (Rogerio Alves) đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút thứ 73, tuy nhiên sự thiếu hiệu quả trên hàng công - đặc biệt là phong độ dứt điểm thiếu chuẩn xác của Leo Artur và Lê Văn Đô khiến Công an Hà Nội không thể có thêm bàn thắng và đành chấp nhận kết quả hòa ở ngày ra quân.

Chia điểm ở lượt trận đầu tiên, Công an Hà Nội tạm xếp thứ 3 ở bảng E với 1 điểm. Ở trận đấu tiếp theo, huấn luyện viên Mano Polking và các học trò sẽ được trở về sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón đội bóng đến từ Hong Kong là Tai Po FC vào ngày 2/10 tới./.

Thứ hạng bảng E sau lượt trận đầu tiên. (Ảnh: AFC)

