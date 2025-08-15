Vòng 1 V-League 2025/26: "Đại chiến" Công an Hà Nội gặp Thể Công-Viettel

Vòng đấu mở màn của mùa giải V-League 2025/26 sẽ "chiêu đãi" người hâm mộ trận Derby Thủ đô nóng bỏng ngay ở ngày thi đấu đầu tiên 15/8, khi Công an Hà Nội - đội bóng vừa giành danh hiệu Siêu cúp Quốc gia sẽ tiếp đón đối thủ cùng thành phố Thể Công-Viettel.

Danh hiệu Siêu cúp Quốc gia là cú hích tinh thần tiếp thêm sự tự tin cho đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking hướng đến mục tiêu trở lại ngôi vương ở V-League mùa giải năm nay.

Với dàn nhân sự chất lượng - đặc biệt với "súng 2 nòng" trên hàng công là bộ đôi Leo Artur - Alan Grafite, Công an Hà Nội sẽ quyết tâm giành 3 điểm trên sân nhà để có khởi đầu thuận lợi ở mùa giải mới.

Tuy nhiên, đối thủ Thể Công-Viettel cũng không phải "dạng vừa" khi vừa có màn tuyển quân rầm rộ và đem về nhiều bản hợp đồng chất lượng như tiền đạo Lucao (Vua phá lưới V-League mùa trước), tiền vệ Paulinho Curuá hay trung vệ Việt kiều Kyle Colonna... Do đó, trận Derby Thủ đô đầu tiên ở mùa giải mới sẽ hứa hẹn những diễn biến bất ngờ và kịch tính.

"Mạnh tay" trên thị trường chuyển nhượng, Thể Công-Viettel sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải 2025/26. (Ảnh: thecongviettelfc)

Đại diện khác của Thủ đô là Hà Nội FC sẽ có chuyến hành quân đến sân Thống Nhất gặp đội chủ nhà Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào mùa giải với phiên hiệu (cũ mà) mới, đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức được kỳ vọng sẽ mang đến "làn gió mới" cho V-League 2025/26.



Dù vậy, việc giành chiến thắng trước đội khách Hà Nội FC với lực lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia sẽ là thử thách khó nhằn với Tiến Linh và các đồng đội. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và các học trò nhiều khả năng sẽ hướng đến mục tiêu 1 điểm ở vòng đấu mở màn.

Ở vòng 1, nhà Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định sẽ được thi đấu trên sân nhà tiếp đón đội khách Hải Phòng. Đây là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt giành 3 điểm đầu tiên trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

"Bài test" đầu tiên cho tham vọng vô địch của Ninh Bình ở mùa giải này sẽ là chuyến hành quân đến sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với dàn sao được tuyển mộ sau kỳ chuyển nhượng, Đội bóng Cố đô được đánh giá là "cửa trên" và nhiều khả năng sẽ có 3 điểm ngày ra quân.

Tân binh còn lại của V-League mùa giải năm nay là PVF-CAND cũng sẽ đối đầu với một đại diện miền Trung là Sông Lam Nghệ An. Cả hai đội bóng đều đã có những sự bổ sung về ngoại binh cho mùa giải mới, với Hoàng Vũ Samson, Joseph Mpande bên phía PVF-CAND và Carlos Enrique Renteria Olaya, Justin Julian Garcia bên phía Sông Lam Nghệ An.

Ở 2 cặp đấu còn lại, Đông Á Thanh Hóa sẽ đối đầu SHB Đà Nẵng, trong khi Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón Becamex Thành phố Hồ Chí Minh./.

Lịch thi đấu vòng 1 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

