Vòng 4 V-League: Tâm điểm Derby Ninh Bình; chờ Hà Nội FC "thay tướng đổi vận"

Guồng quay của Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 sẽ tiếp tục sôi động với các cặp đấu ở vòng 4, trong đó tâm điểm sẽ là trận "Derby Ninh Bình" giữa 2 đội bóng được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch ở mùa giải năm nay: Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định đối đầu với "đại gia mới nổi" Ninh Bình FC, trận đấu sẽ diễn ra vào 18 giờ tối 22/9.

Dù là tân binh mới "chân ướt, chân ráo" từ Giải hạng Nhất lên thi đấu ở V-League mùa này, nhưng Ninh Bình FC sớm khẳng định tham vọng vượt mặt các "ông lớn" để đua vô địch khi toàn thắng cả 3 vòng đấu đầu tiên, ghi đến 10 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần.

Chặng khởi đầu ấn tượng của Ninh Bình là thành quả từ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những tuyển thủ giàu kinh nghiệm ở đấu trường V-League như Hoàng Đức (3 pha kiến tạo), Đức Chiến, Dụng Quang Nho... với các ngoại binh bùng nổ mạnh mẽ như Gustavo Henrique (4 bàn thắng), Daniel Da Silva hay Geovane Magno...

Dàn cầu thủ chất lượng đang giúp Ninh Bình FC "bay cao" tại V-League. (Ảnh: ninhbinhfc)

"Ngôi vương" mà Ninh Bình FC đang nhắm đến chính là vị trí được Thép Xanh Nam Định nắm giữ trong suốt 2 mùa giải đã qua. Dù chưa thực sự "vào phom" ở mùa bóng mới (chỉ thắng 2/4 trận đã đấu tại V-League), nhưng khi các ngôi sao trong đội hình lên tiếng, Nam Định vẫn biết cách giành chiến thắng chung cuộc - như ở cuộc đối đầu với Ratchaburi tại AFC Champions League Two hồi giữa tuần.

Bên cạnh cuộc đọ sức trên sân Ninh Bình, trận Derby Thủ đô giữa Hà Nội FC và Thể Công-Viettel cũng hứa hẹn những diễn biến khó lường, khi chủ nhà Hà Nội FC quyết tâm "đòi nợ" sau khi bị đối thủ cùng thành phố loại khỏi đấu trường Cúp Quốc gia hôm 14/9 vừa qua.

Sau màn khởi động "thảm họa" với 4 trận không thắng, Hà Nội FC thực hiện sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi nhà cầm quân người Nhật Bản Makoto Teguramori phải nhường "ghế nóng" cho Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi.

Với sự thay đổi này, ban lãnh đạo và người hâm mộ Đội bóng Thủ đô kỳ vọng Văn Quyết và các đồng đội có thể chặn đà khủng hoảng và hướng tới chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới.

Hà Nội FC (áo vàng) quyết tâm "đòi nợ" Thể Công-Viettel sau khi thay huấn luyện viên. (Ảnh: VPF)

Ngày Chủ Nhật (21/9) sẽ diễn ra những cặp đấu "nội chiến" khác: chủ nhà Becamex Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón "người anh em" Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh; trong khi Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tạo nên trận "Derby miền Trung" quyết liệt.

Vòng 4 sẽ là cơ hội để Hải Phòng và SHB Đà Nẵng - 2 trong số 4 đội chưa giành được chiến thắng (cùng với Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai) - tìm kiếm 3 điểm đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Cả hai đội đều sẽ làm khách ở vòng đấu này: Hải Phòng hành quân đến sân của Đông Á Thanh Hóa, trong khi SHB Đà Nẵng đối đầu với "tân binh" PVF-CAND. Hai cặp đấu đều sẽ diễn ra vào 18 giờ tối mai 20/9./.

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

Quang Hải-Leo Artur tỏa sáng, Công an Hà Nội tạm chiếm ngôi đầu V-League Hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 6 phút của bộ đôi trên hàng tấn công là Quang Hải và Leo Artur giúp Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón đội khách Hải Phòng ở vòng 6 V-League.