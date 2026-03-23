"Gieo sầu" cho Arsenal, Manchester City vô địch Cúp Liên đoàn Anh

Manchester City đã trở thành nhà vô địch Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) mùa giải 2025-26 sau chiến thắng 2-0 trước Arsenal ở trận chung kết.

Nico O'Reilly sắm vai người hùng khi ghi cả hai bàn thắng vào lưới Pháo thủ để đưa The Citizens lên ngôi.

Tại Wembley, trận chung kết được mong đợi đã diễn ra hấp dẫn và Arsenal là đội tạo được nhiều nguy hiểm hơn trong hiệp 1 nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng khác. Man City mới là đội chơi tốt hơn và tạo nên sự khác biệt.

Phút 60, tận dụng sai lầm của thủ thành Kepa, Nico O'Reilly có cơ hội băng vào dứt điểm bằng đầu cận thành ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Man City.

Chỉ đúng 4 phút sau, chính cầu thủ trẻ 21 tuổi này lại điền tên mình lên bảng điện tử với pha đánh đầu tung lưới Kepa sau tình huống kiến tạo của Matheus Nunes.

2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận chung kết League Cup mùa này bởi đã không có thêm bàn thắng nào được ghi cho dù Arsenal liên tiếp tạo ra cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Manchester City.

Nico O'Reilly tỏa sáng giúp Man City đăng quang.

Chiến thắng này giúp Man City trở thành nhà vô địch Cúp Liên đoàn Anh mùa này và là lần thứ 9 trong lịch sử đăng quang sau 10 lần góp mặt ở chung kết. Thất bại duy nhất của họ là trước Wolves vào năm 1974.

Manchester City hiện chỉ còn kém đội giàu thành tích nhất tại đấu trường này là Liverpool đúng 1 danh hiệu.

Pep Guardiola đi vào lịch sử

Huấn luyện viên Pep Guardiola đã đi vào lịch sử Cúp Liên đoàn Anh sau khi dẫn dắt Manchester City đánh bại Arsenal để đăng quang tại mùa giải 2025-26.

Cụ thể, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có cho riêng mình chiếc cúp League Cup thứ 5 trong sự nghiệp sau khi có 4 danh hiệu liên tiếp trong giai đoạn 2017-2021.

Với tổng cộng 5 lần đăng quang tại đấu trường này, Pep Guardiola đã vượt qua các đồng nghiệp để độc chiếm vị trí số 1 về số danh hiệu tại Cúp Liên đoàn Anh.

Pep Guardiola cũng đã nâng tổng số danh hiệu mà ông có được cùng đội chủ sân Etihad lên con số 19 - với 6 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 5 Cúp Liên đoàn, Champions League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Trong sự nghiệp cầm quân, Pep đã giành được tổng cộng 4 danh hiệu. Trước khi đến Man City, ông đã có được 14 danh hiệu cùng Barcelona trong đó đáng chú ý có 2 Champions League và 3 La Liga, cùng Bayern Munich giành được 7 danh hiệu.

Pep Guardiola chắc chắn vẫn chưa muốn dừng lại ở con số 40 danh hiệu và League Cup có thể sẽ là bước đệm quan trọng để Man City của ông thi đấu tốt hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Ở mùa giải năm nay, Manchester City hiện vẫn còn hai giải đấu có thể đăng quang - đó là FA Cup và Premier League (Man City gặp Liverpool ở tứ kết FA Cup còn ở Premier League đang kém Arsenal 9 điểm).

Pep và Arteta nói gì sau trận đấu?

Huấn luyện viên Pep Guardiola đã gọi chức vô địch mà Man City giành được là "điều đặc biệt" cũng như chia sẻ về cơ hội của đội bóng tại Premier League.

"Đây là một điều thật đặc biệt sau những tuần lễ khó khăn. Vô địch danh hiệu nào cũng đều quan trọng, nhất là khi chúng tôi phải chịu nhiều nỗi thất vọng trong 2 tuần vừa qua," Pep Guardiola chia sẻ sau trận đấu.

Chiến thắng này được xem là động lực lớn cho Man City hướng đến những mục tiêu còn lại nhưng Pep khá thực tế khi cho rằng khoảng cách của họ với Arsenal ở Premier League "cực lớn."

"Họ đang hơn tận 9 điểm," vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ. "Đó là cách biệt cực lớn và chúng tôi cần rất nhiều may mắn."

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Mikel Arteta không giấu được sự thất vọng khi mà Arsenal lỡ cơ hội giành chức vô địch đầu tiên kể từ sau FA Cup 2020 (không tính Siêu cúp Anh).

Đáng chú ý, thất bại này khiến cho giấc mơ "ăn 4" của Arsenal tan vỡ và phần nào sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đội bóng trong giai đoạn còn lại.

"Thất bại này thật khó chấp nhận," Arteta nói. "Chúng tôi đã có cơ hội nhưng không tận dụng thành công, còn Man City lại tận dụng được cơ hội. Đôi lúc chúng ta phải chấp nhận đối thủ đã chơi tốt hơn và ghi nhận điều đó."

“Chúng tôi phải nhìn nhận lại mọi thứ một cách đúng đắn. Toàn đội sẽ biến điều này thành động lực. Chúng tôi phải vượt qua nỗi thất vọng, bởi đó là một phần của bóng đá," Arteta nói thêm./.

