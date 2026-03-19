Tiền đạo Việt kiều Moric: "Tôi có những phẩm chất tương đồng với Đình Bắc"

Chiều nay 19/3, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục quá trình tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026.

Ở buổi tập này, cầu thủ Việt kiều Croatia, Antonio Moric đã có những chia sẻ đầu tiên về cảm nhận tại môi trường bóng đá Việt Nam.

"Ở đội tuyển U23 Việt Nam, đa số cầu thủ cùng độ tuổi, còn khi tôi thi đấu cho đội một ở Croatia, tôi luyện tập cùng các đàn anh lớn tuổi hơn. Dù vậy, với tôi thì sự khác biệt giữa 2 nền bóng đá là không quá lớn," tiền đạo Việt kiều nhận định.

Antonio Moric sinh năm 2008 (17 tuổi), đã có 11 bàn thắng sau 16 lần ra sân ở mùa giải này. Được huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đôn từ đội U19 lên tập luyện với đội tuyển U23 Việt Nam để đánh giá năng lực, Moric cho biết đang nỗ lực để hoàn thành những bài tập mà ban huấn luyện đề ra.

"Tập cùng đội U23 có mệt hơn một chút, nhưng tôi vẫn theo được nhịp độ và cảm thấy rất vui. Tôi cũng cơ bản hiểu được tiếng Việt, nhưng những trường hợp khó tôi vẫn sử dụng tiếng Anh để giao tiếp dễ dàng hơn," tiền vệ Việt kiều Croatia chia sẻ.

Moric (phải) ấn tượng với thủ môn Cao Văn Bình. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết nếu thể hiện tốt trong khoảng thời gian 1 tuần tập luyện ở đội U23, Moric có cơ hội góp mặt ở những kế hoạch tiếp theo, sớm nhất có thể là cùng đội tham dự chuyến tập huấn và thi đấu tại Trung Quốc tới đây.

"Tôi đã theo dõi đội thi đấu ở Vòng chung kết U23 châu Á vừa qua và rất ấn tượng với thủ môn Cao Văn Bình, anh ấy đã cản phá thành công quả phạt đền trong trận tranh hạng Ba. Tôi nghĩ cầu thủ yêu thích nhất của tôi là Đình Bắc. Anh ấy có những phẩm chất tuyệt vời. Tôi cũng theo dõi V-League khi anh ấy thi đấu cho Công an Hà Nội và anh ấy thực sự là một cầu thủ nổi bật. Và tôi nghĩ phong cách của mình cũng có chút tương đồng với Đình Bắc vì tôi cũng chơi ở vị trí chạy cánh," Moric chia sẻ cảm nhận về các đàn anh ở đội U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện đều dặn hàng ngày tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự giải vào ngày 23/3 tới./.

Lịch thi đấu Giải CFA Team China – Tây An 2026. (Ảnh: VFF)

Việt kiều Croatia 'bập bẹ' tiếng Việt, mệt nhưng vui với buổi tập cùng đội U23 Tiền đạo Antonio Moric, cầu thủ Việt kiều Croatia đã có những chia sẻ đầu tiên về trải nghiệm tập luyện tại môi trường bóng đá Việt Nam, khi được tập cùng các đàn anh tại đội tuyển U23 Việt Nam.