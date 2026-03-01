Vòng 14 V-League: Ninh Bình hụt hơi, Thể Công chớp thời cơ bám đuổi Công an Hà Nội

Tối 1/3, vòng 14 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 đã diễn ra 4 cặp đấu, trong đó tâm điểm là 2 cặp đấu derby giữa những "đại gia" của bóng đá Việt: Ninh Bình đối đầu với đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định, trong khi Thể Công-Viettel so tài cùng Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy.

Dù phải làm khách đến sân Thiên Trường nhưng với chuỗi phong độ "báo động" của đội chủ nhà (Nam Định đã trải qua 10 trận liên tiếp không thắng ở V-League), Ninh Bình được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Công an Hà Nội.

Đội bóng Cố đô đã có khởi đầu như mơ khi chỉ sau hơn 30 phút thi đấu, lần lượt Thanh Thịnh và Hoàng Đức ghi bàn đưa đoàn quân của huấn luyện viên Gerard Albadalejo vượt lên dẫn trước 2-0.

Tuy nhiên, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, Nam Định lại thể hiện được bản lĩnh của nhà Đương kim vô địch với 3 bàn thắng của Chadrac Akolo, Xuân Son và Kevin Phạm Ba, qua đó tạo ra màn ngược dòng cảm xúc trên sân Thiên Trường.

Thất bại khiến Hoàng Đức và các đồng đội rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. (Ảnh: Ninh Bình FC)

"Cầm vàng lại để vàng rơi," Ninh Bình nhận trận thua thứ 3 liên tiếp ở đấu trường V-League và rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội đến 8 điểm dù đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Thay thế vị trí thứ 2 của Ninh Bình là Thể Công-Viettel, đội đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hà Nội FC ở trận Derby Thủ đô. Pha lập công duy nhất của tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng giúp Thể Công tiếp tục bám đuổi Công an Hà Nội, đồng thời nâng cách biệt với chính Hà Nội FC lên thành 7 điểm.

Trên sân Lạch Tray, đội bóng đang gặp khủng hoảng là Đông Á Thanh Hóa tiếp tục có thêm một màn vượt khó ấn tượng, với kết quả hòa 3-3 dù đã để đội chủ nhà dẫn trước với khoảng cách 2 bàn.

Hai pha lập công quan trọng của Văn Tùng và Rimario ở nửa sau hiệp 2 giúp "Những chiến binh Lam Sơn" rời sân Lạch Tray với 1 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng ở mùa giải khó khăn này.

Đông Á Thanh Hóa tiếp tục có thêm điểm số quan trọng để đua trụ hạng. (Ảnh: DongAThanhHoaFC)

Trên sân Thống Nhất, bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Nguyễn Trần Việt Cường giúp Becamex Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng niềm vui chiến thắng trước đội chủ nhà Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó tiếp tục duy trì khoảng cách 5 điểm với đội cuối bảng.

Công an Hà Nội dù được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy nhưng cũng phải "mướt mồ hôi" mới có thể lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai.

Để Đội bóng phố núi Pleiku vượt lên trong hiệp 1 với bàn thắng của Marciel Silva, đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking phải chờ đến phút thứ 76 mới tìm được bàn quân bình tỷ số của Minh Phúc.

Sau khi cởi bỏ được áp lực tâm lý, đại diện Thủ đô có được thêm 2 bàn thắng nhờ cú đúp của ngoại binh Rogerio Santos để khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1, qua đó tiếp tục xây chắc ngôi đầu với 35 điểm.

Ở trận "chung kết ngược" giữa 2 đội cuối bảng, SHB Đà Nẵng đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước PVF-CAND. Chiến thắng thứ 2 ở mùa giải năm nay giúp đội bóng của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 1 điểm (10 so với 11), qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trụ lại đấu trường V-League.

SHB Đà Nẵng (áo cam) giành chiến thắng quan trọng trước PVF-CAND. (Ảnh: VPF)

Một đội khác ở nhóm đua trụ hạng là Sông Lam Nghệ An cũng có chiến thắng "vàng" với tỷ số 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Michael Olaha giúp Đội bóng xứ Nghệ vươn lên vị trí thứ 8 với 16 điểm, áp sát chính đối thủ Hà Tĩnh với khoảng cách ít hơn 1 điểm./.

