Premier League: Arsenal thắng 'hủy diệt,' cuộc đua top 4 siêu căng thẳng

Arsenal đã tìm lại niềm vui sau hai trận hòa liên tiếp bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 ngay trên sân của Tottenham ở trận cầu tâm điểm vòng 27 Premier League.

Eberechi Eze và Viktor Gyökeres thay nhau tỏa sáng khi cùng có được cú đúp để mang chiến thắng về cho Pháo thủ thành London.

Eberechi Eze chính là người phá vỡ bế tắc với cú volley lạnh lùng mở tỷ số ở phút 32, nhưng Tottenham cũng đúng 2 phút để có bàn gỡ hòa 1-1 của Randal Kolo Muani.

Hai bàn thắng liên tiếp tưởng chừng sẽ khiến cho trận đấu trở nên căng thẳng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Arsenal nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tiếp "phá lưới" thủ thành Guglielmo Vicario của đội chủ nhà.

Eberechi Eze ghi thêm 1 bàn trong khi Viktor Gyökeres lập cú đúp để giúp đội khách giành chiến thắng chung cuộc 4-1.

Giành chiến thắng đậm trước Tottenham, Arsenal củng cố ngôi đầu với 61 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với đối thủ cạnh tranh Manchester City. Tuy nhiên, Pháo thủ hiện đang thi đấu nhiều hơn The Citizens 1 trận.

Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta cần phải duy trì phong độ để giành thêm chiến thắng nếu như không muốn để Man City vượt qua trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Bên kia chiến tuyến, trận thua này khiến Tottenham nối dài chuỗi trận đáng thất vọng khi chỉ có được 2 điểm trong 5 vòng gần nhất.

"Gà trống" hiện mới chỉ có 29 điểm, hơn 4 điểm so với West Ham, đội đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng. Tottenham cần phải cải thiện tình hình nếu như không muốn phải cay đắng chia tay đấu trường Premier League.

Liverpool san bằng điểm số của M.U

Cũng ở loạt trận này, Liverpool đã phải rất chật vật mới giành được chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách trên sân của Nottingham Forest.

Alexis Mac Allister đã trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở thời gian đá bù giờ để mang niềm vui trọn vẹn về cho The Kop.

Alexis Mac Allister giúp Liverpool giành chiến thắng.

Phút 90+7, thủ thành Stefan Ortega đã xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Virgil van Dijk nhưng Alexis Mac Allister đã băng vào rất nhanh, dứt điểm cận thành mang về chiến thắng 1-0 cho Liverpool.

Kết quả này khiến cho cuộc đua tranh top 4 Premier League đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Liverpool hiện cũng đang có được 45 điểm như hai đối thủ cạnh tranh là Chelsea và Manchester United, tạm đứng thứ 6 do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Trong số ba đội bóng này, đội chủ sân Old Trafford đang có lợi thế hơn khi thi đấu kém hơn 1 trận so với Chelsea và Liverpool.

Đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick sẽ có chuyến làm khách trên sân Hill Dickinson của Everton ở trận cầu muộn nhất vòng 27 (diễn ra vào rạng sáng 24/2).

Manchester United sẽ đòi lại vị trí thứ tư và tạo ra khoảng cách 3 điểm nhiều hơn nếu như giành chiến thắng trước Everton.

Ở diễn biến khác, Wolves đã rất gần với ngày phải nói lời chia tay Premier League sau trận thua 0-1 trước Crystal Palace.

Sau 27 vòng đấu, Wolves mới chỉ giành được 10 điểm, kém vị trí an toàn mà Nottingham Forest đang nắm giữ 17 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 11 vòng đấu nữa khép lại./.

