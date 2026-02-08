Premier League: M.U thắng 4 trận liên tiếp, Arsenal vững ngôi đầu

Manchester United, Arsenal và Chelsea đều đã có được những chiến thắng quan trọng để duy trì tham vọng của mình tại Premier League mùa này.

Quỷ đỏ nối dài mạch thắng

Manchester United tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trong cuộc tiếp đón Tottenham trên sân nhà Old Trafford.

Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes thay nhau lập công để mang về niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ Quỷ đỏ.

Đây cũng là trận thắng thứ tư liên tiếp của Manchester United dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick.

Trước đó, M.U đã giành chiến thắng 2-0 trước Manchester City trên sân nhà, thắng kịch tính 3-2 trên sân khách trước Arsenal và có 3 điểm nghẹt thở trước Fulham tại Old Trafford với tỷ số 3-2.

Đáng chú ý, đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Manchester United trước Tottenham tại đấu trường Ngoại hạng Anh kể từ tháng 10/2022.

Kết quả ấn tượng này giúp đội chủ sân Old Trafford tiếp tục đứng ở vị trí thứ tư bảng xếp hạng Premier League với 44 điểm, và chỉ còn ít hơn 3 điểm so với hai đội xếp ngay trên là Manchester City và Aston Villa.

Ở vòng này, Aston Villa chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa AFC Bournemouth 1-1, trong khi Man City phải "đại chiến" Liverpool ở trận cầu tâm điểm vòng 25 Premier League.

Chelsea bám đuổi quyết liệt

Cùng với Manchester United, Chelsea cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng thời gian qua để tạo nên màn đua tranh top 4 quyết liệt.

Ở vòng đấu này, The Blues đã "hạ gục nhanh" đội chủ nhà Wolverhampton 3-1 nhờ màn thi đấu tỏa sáng của ngôi sao người Anh Cole Palmer.

Cole Palmer tỏa sáng mang chiến thắng về cho Chelsea. (Nguồn: ChelseaFc)

Chân sút sinh năm 2002 này đã ghi dấu ấn đậm nét với một cú hat-trick vào lưới Wolverhampton, trong đó có hai pha lập công từ chấm 11m.

Cú hat-trick này giúp Cole Palmer chính thức vượt qua mốc 50 cho Chelsea trên mọi đấu trường trong trận thứ 100 trong màu áo đội chủ sân Stamford Bridge.

Với kết quả này, huấn luyện viên Liam Rosenior cũng toàn thắng bốn trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ khi tiếp quản đội bóng.

Đáng chú ý, trong quãng thời gian này, The Blues đã ghi đến 22 bàn sau 9 trận trên mọi đấu trường, trong đó 4/5 trận gần nhất ghi được từ 3 bàn trở lên.

Sau 25 vòng đấu, Chelsea hiện đang nắm trong 43 điểm, tiếp tục đứng ngay sau Manchester United với 1 điểm ít hơn. Khoảng cách này không quá lớn để Chelsea vượt qua Quỷ đỏ và có thể nghĩ đến vị trí cao hơn nếu duy trì phong độ ấn tượng.

Arsenal vững vàng ngôi đầu, tạm bỏ xa Man City 9 điểm

Trước sức ép rất lớn đến từ các đối thủ, Arsenal cũng đã giành trọn được niềm vui ở loạt trận tối thứ Bảy bằng chiến thắng cách biệt 3-0 trước Sunderland - đội bóng trước đó từng khiến Pháo thủ và nhiều "ông lớn" mất điểm.

Tại Emirates, Pháo thủ thành London cũng đã phải gặp không ít khó khăn và phải đến cuối hiệp 1 mới phá vỡ bế tắc bằng bàn mở tỷ số của Martín Zubimendi.

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mikel Arteta đã có sự điều chỉnh nhân sự khi tung Viktor Gyökeres vào sân thay cho Gabriel Jesus ở phút 60. Sự thay đổi này đã nhanh chóng mang lại kết quả.

Arsenal vững vàng ngôi đầu Premier League. (Nguồn: Arsenal)

Viktor Gyökeres chỉ cần mất 6 phút có mặt trên sân để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau pha kiến tạo của Kai Havertz, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 90+3 để ấn định chiến thắng 3-0 cho Arsenal.

Chiến thắng này giúp Arsenal xây chắc ngôi đầu bảng Premier League với 56 điểm sau 25 vòng đấu, tạm tạo ra khoảng cách 9 điểm nhiều hơn so với hai đội xếp sau là Manchester City và Aston Villa.

Khoảng cách 9 điểm giữa Arsenal và Man City sẽ được duy trì nếu như đoàn quân của Pep Guardiola gục ngã trước Liverpool trong cuộc "đại chiến" tại Anfield.

Đây được nhận định là chuyến làm khách không hề dễ dàng với Manchester City khi mà Liverpool cũng đang rất cần điểm để ít nhất là cạnh tranh vị trí trong top 4.

Cũng ở vòng đấu này, đội bóng được đánh giá là "cửa trên" khác là Newcastle United lại gây thất vọng khi để thua ngược 2-3 trong cuộc đón tiếp Brentford trên sân nhà.

Trận thua này khiến Chích chòe tụt xuống vị trí thứ 12 với 33 điểm, trong khi Brentford tạm vươn lên thứ 7 với 39 điểm./.

