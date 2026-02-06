Futsal châu Á: Iran và Indonesia tiến vào chung kết sau loạt bán kết kịch tính

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, vòng bán kết Giải vô địch Futsal châu Á 2026 diễn ra tối 5/2 đã chứng kiến những màn so tài nghẹt thở, mở ra cặp chung kết đáng chờ đợi giữa hai đội bóng xuất sắc nhất giải: Iran và Indonesia.

Ở trận bán kết đầu tiên, đội tuyển Futsal Iran đã thể hiện bản lĩnh của đội bóng hàng đầu châu lục khi ngược dòng đánh bại Iraq 4-2, dù bị đối thủ dẫn trước hai lần trong hiệp 1.

Với lối chơi tốc độ, phối hợp hiệu quả và hàng thủ kín kẽ, Iran dần áp đặt thế trận và giành chiến thắng chung cuộc. Đội bóng đại diện cho khu vực Tây Á sẽ góp mặt ở trận chung kết diễn ra ngày 7/2, hướng tới danh hiệu châu lục lần thứ 14 trong lịch sử.

Trong khi đó, đội tuyển Futsal Indonesia tiếp tục gây ấn tượng mạnh ở trận bán kết thứ hai khi quật ngã Nhật Bản với tỷ số 5-3 trong một trận cầu đầy kịch tính.

Indonesia nhập cuộc tốt hơn và liên tục tạo ra sức ép trong hiệp 1, dẫn trước đối thủ với tỷ số 1-0 ngay từ phút 8.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục tận dụng tốt các tình huống phản công để nâng tỷ số lên 2-0, trước khi Nhật Bản vùng lên gỡ hòa 2-2 và buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, các cầu thủ Indonesia chứng tỏ sự lạnh lùng và tận dụng sai lầm của đối phương để ghi thêm 2 bàn, ấn định chiến thắng nghẹt thở 5-3.

Chiến thắng này đánh dấu cột mốc lịch sử mới cho Futsal Indonesia khi lần đầu tiến vào trận chung kết Giải vô địch Futsal châu Á.

Với kết quả này, trận chung kết Futsal châu Á 2026 hứa hẹn sẽ là cuộc đọ sức thú vị giữa bản lĩnh dày dạn của Iran và tinh thần bùng nổ, chiến thuật linh hoạt của Indonesia, đem đến một màn tranh tài hấp dẫn cho người hâm mộ bóng đá trong nhà châu Á./.

Thua sát nút chủ nhà, đội tuyển Futsal Việt Nam dừng bước tại tứ kết Trước sức ép khổng lồ từ hơn 15.000 khán giả tại Indonesia Arena, thầy trò HLV Diego Giustozzi thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ và dừng bước ở tứ kết giải Futsal châu Á.