Premier League: M.U thắng kịch tính, Pep tức giận khi Man City bị chia điểm

Loạt trận vòng 24 Premier League đêm 1/2 đã diễn ra hấp dẫn với những rượt đuổi hấp dẫn ở những trận cầu có sự góp mặt của hai đại diện thành phố Manchester.

M.U thắng nghẹt thở, trở lại top 4

Manchester United đã giành được chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fulham trong trận cầu giàu cảm xúc tại Old Trafford.

Trên sân nhà, Quỷ đỏ tiếp tục thăng hoa, tạo thế trận tốt hơn và dẫn trước 2-0 sau 56 phút nhờ các bàn thắng của Casemiro và Matheus Cunha.

Tuy nhiên, Fulham đã vùng lên mạnh mẽ khiến cho trận đấu trở nên căng thẳng với hai bàn thắng liên tiếp của Raúl Jiménez và Kevin ở cuối trận.

Trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với kết quả hòa 2-2 thì kịch tính lại xảy ra ở phút 90+4. Bruno chuyền bóng tinh tế, tạo điều kiện cho Benjamin Sesko dứt điểm ấn định chiến thắng 3-2 cho Quỷ đỏ.

Kết quả này giúp Manchester United nối dài chuỗi trận toàn thắng dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick lên con số 3.

Thành tích ấn tượng này giúp đội chủ sân Old Trafford trở lại top 4 Premier League với 41 điểm, nhiều hơn hai đối thủ cạnh tranh vị trí này là Chelsea và Liverpool lần lượt là 1 và 2 điểm.

Trước đó, The Blues cũng đã có màn ngược dòng kịch tính để giành chiến thắng 3-2 trước West Ham United, trong khi Liverpool vùi dập Newcastle United 4-1.

Carrick hạnh phúc với chiến thắng

Chứng kiến những gì diễn ra, huấn luyện viên Carrick tỏ ra vô cùng hạnh phúc và thừa nhận "đó là cảm giác tuyệt vời nhất" khi Quỷ đỏ thắng nhờ "Fergie time."

"Một bàn thắng muộn trước khán đài Stretford End tạo ra thứ cảm xúc khiến bạn trở nên tham lam, muốn nhiều hơn nữa. Đó là lý do chúng tôi đến đây mỗi ngày," Michael Carrick chia sẻ.

Carrick hân hoan sau chiến thắng. (Nguồn: AP)

"Ba chiến thắng liên tiếp là tín hiệu tích cực, nhưng chúng tôi vẫn phải đi từng trận. Đội bóng còn có thể chơi tốt hơn nữa. Đôi khi, những chiến thắng kịch tính như thế này còn mang ý nghĩa lớn hơn một trận thắng lấy ba điểm thông thường."

Huấn luyện viên Carrick cũng không quên dành tặng lời khen ngợi "người hùng" Benjamin Sesko. "Thật tuyệt khi cậu ấy có khoảnh khắc của riêng mình trước khán đài Stretford End. Không có nơi nào tốt hơn để ghi một bàn thắng quyết định như thế," Carrick nói. "Không nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội cảm nhận khoảnh khắc đó. Nó sẽ giúp cậu ấy trưởng thành rất nhanh."

Pep Guardiola "nổi giận" khi Man City chia điểm

Trong khi đó, đội bóng láng giềng của Quỷ đỏ là Manchester City chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa 2-2 trên sân của Tottenham.

Man City khởi đầu hoàn hảo với hai bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp 1 do công Rayan Cherki và Antoine Semenyo.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Dominic Solanke đã tỏa sáng với một cú đúp để trở thành "người hùng" giúp Tottenham hòa 2-2 trước đại diện thành Manchester.

Hòa trận này, Manchester City chỉ có thêm 1 điểm, qua đó lại hụt hơi trước Arsenal trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này.

Sau 24 vòng đấu, đội chủ sân Etihad có 47 điểm, đang để cho Pháo thủ thành London bỏ xa đến 6 điểm trên bảng xếp hạng.

Chỉ giành kết quả hòa, huấn luyện viên Pep Guardiola tỏ ra khá tức giận với các quyết định của trọng tài khi công nhận bàn thắng rút ngắn tỷ số của Dominic Solanke, bất chấp việc ba tổ chức xác nhận rằng "bàn thắng này hợp lệ."

"Chúng tôi đáng ra không nên rơi vào hoàn cảnh nhưng rõ ràng bàn thắng trọng tài tặng cho Tottenham đã ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Sau bàn thắng ấy, mọi chuyện trở nên mất kiểm soát," Pep Guardiola nói.

"Nếu một trung vệ làm như vậy với tiền đạo, đó là phạt đền, đúng không?", Pep đặt câu hỏi trong buổi họp báo sau trận.

Pep Guardiola không hài lòng khi Man City bị chia điểm. (Nguồn: Getty Images)

Với việc chỉ có thêm 1 điểm, Man City đang để cho Arsenal tạo khoảng cách lớn. Tuy nhiên, Pep Guardiola vẫn tự tin trong cuộc đua đến chức vô địch mùa này.

"Mọi người bắt đầu nói về chuyện chúng tôi 'buông súng' sớm? Tôi không nghĩ vậy, giải đấu vẫn còn tới 14 vòng nữa mới kết thúc," Pep tự tin.

Ông cũng cho biết Man City cần duy trì sự tập trung cho những trận đấu trước mặt. "Chúng tôi còn bán kết Cup Liên đoàn, sau đó là trận gặp Liverpool. Chừng nào cơ hội còn tồn tại, hy vọng vẫn sẽ còn"./.

