Đánh bại Liban, Futsal Việt Nam đặt 1 chân vào tứ kết Futsal châu Á 2026

Đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 2-0 trước Futsal Liban 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng chung kết Futsal châu Á 2026 (tổ chức tại Indonesia).

Đinh Công Viên và Vũ Ngọc Ánh thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho Đội tuyển Futsal Việt Nam.

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Diego Giustozzi giành được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, qua đó rộng cửa vào tứ kết.

Trước đó, ở ngày ra quân, Đội tuyển Việt Nam đã có màn ngược dòng để giành chiến thắng kịch tính 5-4 trước tuyển Futsal Kuwait.

Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ chính thức ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo nếu như Thái Lan không thua trước Kuwait ở trận đấu còn lại của lượt trận thứ 2 bảng B.

Ở trận đấu vừa kết thúc, Đội tuyển Futsal Việt Nam đã chủ động chơi dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc và nhanh chóng tạo sự khác biệt khi thời gian mới bước sang giây thứ 19.

Từ pha phối hợp nhanh bên phần sân đối phương, Thịnh Phát có đường chuyền thuận lợi để Đinh Công Viên băng lên dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Đội tuyển Futsal Việt Nam.

Tiếp đà hưng phấn, các học trò của ông Diego Giustozzi gia tăng sức ép và không mất quá nhiều thời gian để có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Ở phút thứ tư, Vũ Ngọc Ánh xử lý khéo léo vượt qua hậu vệ Lebanon, rồi thực hiện pha tâng bóng qua người thủ môn. Dù pha dứt điểm đầu tiên chưa thành công, nhưng ở tình huống bóng bật ra, Ngọc Ánh đã kịp thời sút bồi, nâng tỷ số lên 2-0.

Sau hai bàn thắng sớm, đội tuyển futsal Việt Nam chủ động chơi chặt chẽ, ưu tiên kiểm soát thế trận và chỉ tổ chức tấn công khi có cơ hội.

Ở chiều ngược lại, Lebanon cũng tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Phút 16, Jouade thoát xuống đối mặt nhưng thủ môn Phạm Văn Tú ra vào hợp lý, hóa giải nguy hiểm. Ngay sau đó, Việt Nam phản công nhanh, Công Viên kiến tạo để Thịnh Phát dứt điểm, buộc thủ môn Joueidi phải trổ tài cứu thua.

Sau đó, thủ thành Joueidi và Văn Tú tiếp tục thi đấu xuất sắc để cứu thua sau những tình huống dứt điểm của cầu thủ hai bên.

Sang hiệp hai, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn duy trì thế chủ động và tạo ra nguy hiểm cho đối phương nhưng không thể có thêm bàn thắng vào lưới thủ thành Joueidi.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao ở phút 25 khi Đội tuyển Việt Nam phải chơi thiếu người do Dương Ngọc Linh nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân.

Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu chắc chắn để ngăn chặn các tình huống tấn công của Liban. Sau đó tiếp tục chơi chặt chẽ để bảo vệ thành công chiến thắng 2-0.

Kết quả này giúp Đội tuyển Futsal Việt Nam đặt 1 chân vào vòng đấu sau và thoải mái tâm lý trước khi bước vào trận đấu tranh ngôi đầu bảng B với Đội tuyển Futsal Thái Lan ở lượt cuối vào ngày 31/1.

Theo phân nhánh đấu, nếu giành vị trí nhất bảng B, đoàn quân của ông Diego Giustozzi sẽ đối đầu đội nhì bảng A./.

