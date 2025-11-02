Indonesia lập kỷ lục Đông Nam Á về lượng khán giả xem Futsal

Đội tuyển Futsal quốc gia Indonesia đã thiết lập kỷ lục Đông Nam Á về lượng khán giả đến sân, khi có tới 15.337 người tới theo dõi trận giao hữu quốc tế giữa Indonesia và Australia trên sân vận động Indonesia Arena (Jakarta) ngày 1/11, trong khuôn khổ FIFA Match Day.



Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, số khán giả tới xem trận đấu này được ghi nhận là cao nhất trong lịch sử Futsal khu vực Đông Nam Á. Được tiếp thêm sức mạnh từ bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, đội “Garuda” khởi đầu đầy hứng khởi và giành chiến thắng 3-1 trước Australia.



Chia sẻ với giới truyền thông, Giám đốc điều hành Games of Society - ông Novel Leonardo, nhận định đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến chuyên nghiệp, chất lượng và hấp dẫn hơn cho Futsal Indonesia.

Theo ông, mục tiêu hiện nay của công ty Games of Society không chỉ là lập kỷ lục về số lượng khán giả, mà còn là mang lại trải nghiệm tốt nhất cho cả người xem trực tiếp lẫn khán giả theo dõi qua nền tảng trực tuyến.



Bên cạnh trận giao hữu quốc tế, sân Indonesia Arena còn tổ chức chung kết Futsal Series 2025 giữa SMA 1 Ciruas Tasikmalaya và SMKN 2 Surabaya. Kết quả, SMA 1 Ciruas Tasikmalaya giành chiến thắng sát nút 2-1, qua đó lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch.



Sự kiện được xem là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của Futsal tại Indonesia, khi kết hợp hài hòa giữa trận đấu chuyên nghiệp và sân chơi phong trào, thu hút đông đảo người hâm mộ ở mọi lứa tuổi./.

