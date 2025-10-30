Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam

Chiều 30/10, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã tiếp bà Nualphan Lamsam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Bangkok.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tại buổi tiếp, bà Nualphan Lamsam bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành về sự cố đáng tiếc liên quan đến việc hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải Futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025 vào ngày 28/10 vừa qua.

Bà Nualphan nhấn mạnh đây là sai sót hoàn toàn ngoài ý muốn, FAT đã lập tức tiến hành rà soát và cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai.

Bà Nualphan cũng cho biết FAT đã cử đoàn công tác do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu sang Việt Nam làm việc và trực tiếp giải trình với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), dưới sự chứng kiến của Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) Winston Lee.

Nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan chia sẻ bản thân bà đã có 18 năm gắn bó với bóng đá và luôn mong muốn thể thao, đặc biệt là bóng đá, trở thành cây cầu hữu nghị gắn kết các quốc gia.

Bà bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam và cho biết luôn cảm nhận được tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong những lần sang công tác.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng đây là sự việc rất đáng tiếc, ông ghi nhận tinh thần tôn trọng lẫn nhau, phản ứng nhanh chóng, thiện chí và cầu thị của FAT, cũng như của bà Chủ tịch Nualphan Lamsam trong xử lý vụ việc.

Đại sứ hy vọng sẽ không tái diễn những sự cố tương tự và mong muốn FAT cũng như cá nhân bà Nualphan tiếp tục đóng vai trò tích cực trong tăng cường hợp tác giao lưu giữa hai nền bóng đá, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước./.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan gửi thư xin lỗi VFF về sự cố sai Quốc kỳ Việt Nam Madam Pang hy vọng có cơ hội trực tiếp gửi lời xin lỗi Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, khẳng định LĐBĐ Thái Lan lập tức tiến hành biện pháp khắc phục, rà soát và tăng cường quy trình tổ chức sự kiện.