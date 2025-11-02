Xuất khẩu LNG của Nga tăng kỷ lục trong tháng 10 nhờ nguồn cung mới

Số liệu được công bố ngày 1/11 bởi công ty dữ liệu thị trường LSEG cho thấy, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong giai đoạn từ Tháng 1-10 đã giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 25,2 triệu tấn.

Tuy nhiên, chỉ riêng trong tháng 10, xuất khẩu lại tăng vọt 21% lên mức cao kỷ lục, sau khi dự án Arctic LNG 2 bắt đầu đi vào hoạt động.

Lượng LNG xuất khẩu của Nga trong tháng 10 đạt 3,4 triệu tấn, là mức cao kỷ lục theo tháng. Con số này cũng tăng gần 27% so với tháng trước đó. Cụ thể, lượng hàng xuất từ nhà máy Yamal LNG của Novatek đã tăng 8% lên 1,76 triệu tấn.

Trong khi đó, dự án Sakhalin-2 (hướng đến thị trường châu Á) do Gazprom kiểm soát, đã tăng lượng xuất khẩu 10% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 0,98 triệu tấn.

Hoạt động xuất khẩu LNG của Nga đã bị kìm hãm bởi các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan đến vấn đề Ukraine, đặc biệt là các biện pháp nhắm vào nhà máy mới Arctic LNG 2. Các lệnh trừng phạt này đã hạn chế đáng kể việc sử dụng đội tàu chuyên chở để vận chuyển nhiên liệu.

Dữ liệu theo dõi tàu từ Kpler và LSEG cho thấy, Trung Quốc đã tiếp nhận lô hàng LNG đầu tiên từ dự án Arctic LNG 2 của Nga vào cuối tháng 8, chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Kể từ đó, đã có 13 tàu chở dầu từ dự án Arctic LNG 2 dỡ hàng tại cảng LNG Bắc Hải ở miền nam Trung Quốc.

Trong khi đó, xuất khẩu LNG từ Nga sang châu Âu trong giai đoạn từ tháng 1-10 năm nay đã giảm 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 11 triệu tấn. Riêng trong tháng 10, lượng xuất khẩu sang châu Âu đã giảm 21% xuống còn 790.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái./.

