Việc loại LNG của Nga khỏi thị trường có nguy cơ đẩy giá khí đốt lên cao

Ngày 30/10, Giám đốc điều hành của tập đoàn sản xuất khí đốt Novatek của Nga, ông Leonid Mikhelson, cảnh báo việc loại khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này ra khỏi thị trường khí đốt toàn cầu có thể sẽ đẩy giá nhiên liệu này tăng cao.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Á-Âu Verona, ông Mikhelson cho biết Nga hiện chiếm hơn 10% tổng sản lượng LNG toàn cầu và việc loại mặt hàng này của Nga ra khỏi thị trường quốc tế hiện nay là điều "phi thực tế."

Hôm 23/10 vừa qua, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu LNG của nước này.

Lệnh cấm sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn: các hợp đồng ngắn hạn sẽ kết thúc sau 6 tháng, còn các hợp đồng dài hạn sẽ chấm dứt từ ngày 1/1/2027, sớm hơn 1 năm so với lộ trình ban đầu của Ủy ban châu Âu (EC) trong nỗ lực chấm dứt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Báo cáo gần đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy trong 3 quý đầu năm nay, lượng LNG của Mỹ xuất khẩu sang châu Âu đã tăng tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần 60% tổng lượng LNG nhập khẩu của châu Âu.

Trong khi đó, Nga vẫn là nhà cung cấp LNG lớn thứ hai cho châu lục này.

Theo Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA), trong nửa đầu năm 2025, Nga chiếm 16% lượng nhập khẩu LNG và 13% tổng lượng nhập khẩu khí đốt của EU./.

