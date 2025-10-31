Mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam từ xôi gấc và đậu xác lập kỷ lục

Trong khuôn khổ Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất-2025, mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam được tạo hình từ 410kg xôi gấc và 100kg đậu đã xác lập kỷ lục Việt Nam.

Đây là sự kết hợp đầy sáng tạo giữa kỹ thuật chế biến truyền thống và tư duy kiến trúc nghệ thuật hiện đại, mang tới dấu ấn khó quên tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025.

Mô hình kỷ lục tái hiện tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và Top 10 thế giới, được cố vấn chuyên môn từ Nghệ nhân bánh dân gian Trần Thị Hiền Minh và Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, thực hiện bởi tập thể đầu bếp chuyên nghiệp Lạc Hồng Palace-thành phố Hải Phòng.

Với tỷ lệ thu nhỏ 1:10 so với bản gốc, mô hình có chiều dài gần 1,8m, rộng 2m và cao 80cm, được thực hiện trong 3 ngày liên tục, từ khâu nấu, nhuộm màu, đắp khuôn đến lắp ráp và trang trí chi tiết.

Toàn bộ phần thân mô hình được tạo hình từ 410kg xôi gấc đỏ rực nấu từ nếp cái hoa vàng, trong khi các chi tiết hoa văn, mái vòm và cảnh quan xung quanh được các đầu bếp gia công tỉ mỉ bằng tay từ 100kg đậu xanh, đậu trắng, tái hiện công trình với màu sắc tự nhiên và cấu trúc mô phỏng kiến trúc thực tế, vừa đảm bảo độ bền, chất lượng thẩm mỹ cao nhất và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam được tạo hình từ 410kg xôi gấc và 100kg đậu xác lập kỷ lục Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Màn trình diễn và xác lập kỷ lục được diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Ẩm thực “Thu mỹ vị-Cheer Fest 2025” với quy mô lên đến 4.500 chỗ, diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 4/11.

Tại đây, du khách được trải nghiệm “Một vòng Việt Nam-Thu mỹ vị” với đầy đủ món ăn đặc sản của 34 tỉnh thành như vịt quay Lạng Sơn, súp lươn Nghệ An, bánh canh Quảng Trị, phở Atiso Đà Lạt.

Không chỉ thưởng thức tinh hoa ẩm thực, khách hàng còn được chiêm ngưỡng các màn trình diễn kỹ thuật chế biến của các nghệ nhân, gói trọn hồn cốt quê hương trong từng hương vị đậm đà.

Sức hút của đại tiệc ẩm thực còn đến từ đại tiệc nướng và bia Cheer Fest quy tụ vô vàn món nướng đặc sắc từ Đức, Bỉ, Nhật Bản, hơn 100 hương vị bia thủ công, cùng các màn trình diễn nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao của các đầu bếp huyền thoại như Chef Benoit Leloup, Chef Benoit Chaigneau, Chef Phạm Tuấn Hải, Chef Trần Thị Hiền Minh, và Chef Don David.

Song hành cùng hương vị thế giới, các màn trình diễn cuồng nhiệt của DJ, xiếc, ảo thuật đầy mê hoặc, cho đến các minigame độc đáo như Cuộc thi uống bia nhanh hay Lễ hội hóa trang... hứa hẹn mang đến không khí lễ hội đầy hấp dẫn tại không gian của Thu mỹ vị-Cheer Fest 2025, hoạt động độc đáo chỉ có tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất.

Nối liền không gian ẩm thực, Hội chợ mùa Thu lần thứ Nhất 2025 còn kiến tạo hơn 130.000m2 mua sắm ngập tràn ưu đãi với hàng ngàn sản phẩm đa dạng thuộc các lĩnh từ công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch và công nghệ số đến đặc sản vùng miền như mỳ chũ, sản phẩm OCOP giảo cổ lam, hà thủ ô, càphê chồn, quần áo, thắt lưng, đồ gia dụng.../.

