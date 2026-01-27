Futsal châu Á 2026: Tuyển Việt Nam thắng kịch tính 5-4 trước Kuwait

Chiều 27/1, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có màn ra quân đầy cảm xúc tại vòng chung kết Futsal châu Á 2026 khi ngược dòng đánh bại Kuwait với tỷ số 5-4, qua đó giành trọn 3 điểm quan trọng trong cuộc đua giành vé vào tứ kết bảng B giải đấu đang diễn ra ở Indonesia.

Bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhưng thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi lại sớm gặp bất lợi. Ngay từ những phút đầu, đội tuyển Kuwait chơi pressing mạnh mẽ và tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ Việt Nam.

Phút thứ 7, Alenezi chớp thời cơ sau pha mất bóng ở giữa sân để mở tỷ số cho Kuwait, trước khi Borashed tung cú sút trái phá nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 9, đẩy tuyển Futsal Việt Nam vào tình thế khó khăn. Không nao núng, các cầu thủ áo đỏ dần lấy lại thế trận.

Cũng phút thứ 9, Châu Đoàn Phát tận dụng sai sót của đối phương, dứt điểm bằng mũi giày rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại hy vọng cho đội nhà.

Thế trận từ đó trở nên sôi động hơn với hàng loạt pha hãm thành của tuyển Futsal Việt Nam. Nỗ lực được đền đáp ở phút 15 khi Thịnh Phát xoay sở khéo léo bên cánh trái, dứt điểm chính xác gỡ hòa 2-2.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm hưng phấn, Việt Nam lại để Kuwait phản công nhanh và Alshatti ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 19.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi hiệp 1 chỉ còn đúng 1 giây. Từ một tình huống tổ chức tấn công quyết đoán, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng dứt điểm chuẩn xác, gỡ hòa 3-3, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, tuyển Futsal Việt Nam thi đấu tự tin và chủ động hơn rõ rệt. Sau nhiều pha dứt điểm liên tiếp, phút 30, Từ Minh Quang tung cú sút nhanh, lần đầu đưa đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước 4-3. Bàn thắng này khiến Kuwait buộc phải đẩy cao đội hình, nhưng cũng để lộ nhiều khoảng trống phía sau.

Phút 32, từ một tình huống đá phạt được tổ chức bài bản, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 5-3 cho tuyển Futsal Việt Nam.

Dù bị dẫn 2 bàn nhưng Kuwait vẫn chưa triển khai lối chơi power-play và cho thấy dấu hiệu xuống sức khi các pha xử lý thiếu đi độ chính xác. Tuy nhiên, kịch tính tiếp tục được đẩy lên ở phút 38 khi cầu thủ khoác áo thủ môn số 5 Alsarraj chạm chân cầu thủ Việt Nam trong pha dâng cao tấn công, khiến bóng đổi hướng bay vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 cho Kuwait.

Những phút cuối diễn ra vô cùng căng thẳng. Phút 39, tuyển Futsal Việt Nam đã phạm lỗi tổng hợp thứ 5, buộc các cầu thủ áo đỏ phải thi đấu cực kỳ thận trọng để tránh việc Kuwait được hưởng quả đá phạt 10m.

Dưới sức ép lớn từ đối phương, các học trò của huấn luyện Giustozzi vẫn giữ được sự tập trung, bảo vệ thành công lợi thế mong manh cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước Kuwait không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn, mà còn là cú hích tinh thần lớn cho tuyển Futsal Việt Nam tại vòng chung kết Futsal châu Á 2026 ở hành trình phía trước trong bối cảnh bảng B còn những đối thủ mạnh như Thái Lan và Liban./.

