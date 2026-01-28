Champions League: Căng thẳng loạt trận 'sinh tử' quyết định vé vòng 1/8

Lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025-26 diễn ra vào lúc 3 giờ sáng 29/1 (theo giờ Việt Nam) hứa hẹn sẽ rất kịch tính.

Trước lượt trận này, Arsenal và Bayern Munich đã sớm giành quyền góp mặt ở vòng 1/8, trong khi 4 cái đội bóng khác cũng đã phải dừng cuộc chơi.

6 vé trực tiếp tham dự vòng 1/8 còn lại chỉ tìm được chủ nhân ở lượt cuối hôm nay. 13 đội đang có từ 12-15 điểm sẽ cạnh tranh 6 suất này gồm Real Madrid, Liverpool (15 điểm), Tottenham (14 điểm), PSG, Newcastle, Chelsea, Sporting, Barca, Man City, Atletico, Atalanta (13 điểm), Inter và Juventus (12 điểm).

Điều này khiến cho cuộc đua tranh trở nên căng thẳng chưa từng có tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Real, Liverpool và Tottenham nắm quyền tự quyết

Real Madrid, Liverpool và Tottenham đang là những đội nắm ưu thế lớn trong cuộc "long tranh hổ đấu" này.

Với 15 điểm cùng hiệu số +11, Real Madrid sẽ giành vé đi tiếp nếu giành chiến thắng. Thậm chí, trong trường hợp hòa, cơ hội góp mặt ở vòng 1/8 của đội bóng Hoàng gia vẫn rất sáng.

Tất nhiên, đây sẽ không phải là chuyến làm khách dễ dàng với đoàn quân của Alvaro Arbeloa, khi mà Benfica đang bị đẩy vào chân tường. Đội bóng của Jose Mourinho mới chỉ có 6 điểm và chỉ chiến thắng mới giúp họ hy vọng có suất dự vòng play-off.

Còn với Liverpool, ngoài lợi thế về điểm số, The Kop còn được thi đấu trên sân nhà Anfield trong cuộc chạm trán "dễ thở" trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn Qarabağ.

Tottenham cũng nắm quyền tự quyết nhưng để hoàn thành mục tiêu họ cần phải đánh bại Eintracht Frankfurt - đội bóng đã bị loại khỏi giải đấu năm nay.

Eintracht Frankfurt không còn mục tiêu nhưng chắc chắn sẽ thi đấu hết mình trước sự cổ vũ của khán giả nhà trong ngày chính thức chia tay giải đấu.

Cơ hội nào cho Newcastle, Chelsea?

Ngoài những cái tên kể trên, nhóm các đội hiện nằm trong top 8 còn có sự góp mặt của đương kim vô địch Paris Saint-Germain, Newcastle United và Chelsea.

Paris Saint-Germain và Newcastle tại Paris (cùng có 13 điểm, hiệu số +10) đang có ưu thế nhưng sẽ phải đối đầu nhau trong trận cầu tâm điểm của lượt trận thứ 8.

Với cục diện hiện tại, đội bóng nào giành chiến thắng ở trận này chắc chắn sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, còn đội thua dễ bị nhóm xếp sau vượt mặt. Trong trường hợp chia điểm, PSG và Newcastle sẽ đứng trước nguy cơ rơi cùng nắm tay nhau rời khỏi top 8 khi loạt trận khép lại.

Trong khi đó, Chelsea (13 điểm, hiệu số +6) cũng sẽ phải đối mặt với thách thức không hề dễ thở chút nào trên đất Italy.

The Blues sẽ phải làm khách trên sân của Napoli - đội bóng buộc phải thắng ở trận đấu này mới có thể giành quyền tham dự vòng play-off.

Một chiến thắng trước Napoli sẽ giúp Chelsea nhiều lợi thế về điểm số, cho dù có thể họ phải tính đến hiệu số bàn thắng để xác định xem mình có thể đi tiếp hay không.

Tuy nhiên, nếu chỉ giành được kết quả hòa hoặc thua, Chelsea nhiều khả năng sẽ phải thi đấu play-off, để tranh suất tham dự vòng 1/8.

Coi chừng nhóm dưới

Nhóm cạnh tranh còn lại bao gồm 5 đội bóng đang nắm trong tay 13 điểm, với những cái tên như Barcelona, Sporting, Manchester City, Atletico Madrid và Atalanta.

Ở loạt trận này, Sporting và Atalanta thi đấu trên sân khách. Sporting làm khách trên sân Athletic Bilbao còn Atalanta gặp Union Saint-Gilloise.

Trong khi 3 đội bóng còn lại trong nhóm này đều được thi đấu trên sân nhà trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Barcelona tiếp đón Copenhagen, Atletico Madrid chạm trán Bodø/Glimt còn Manchester City đối đầu Galatasaray.

Trong nhóm này, đội bóng nào giành chiến thắng sẽ có lợi thế lớn nếu các đội phía trên sảy chân, đặc biệt khi PSG và Newcastle phải đối đầu trực tiếp trong trận cầu "một mất, một còn."

Inter Milan, Juventus (cùng có 12 điểm) và Dortmund (11 điểm) về lý thuyết vẫn có cơ hội cạnh tranh suất trực tiếp vào vòng 1/8 nhưng không nhiều.

Inter Milan còn gặp khó khi mà họ sẽ phải đối đầu trực tiếp Dortmund trên sân khách, trong khi Juventus cũng không dễ thở trước Monaco - đội bóng cần điểm để chắc suất dự vòng play-off./.

