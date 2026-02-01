Premier League: Arsenal thắng 'hủy diệt,' Chelsea và Liverpool vượt M.U

Các đội bóng được xếp "cửa trên" như Arsenal, Chelsea và Liverpool đều đã giành trọn niềm vui khi có được chiến thắng ở vòng 24 Premier League.

Arsenal nới rộng khoảng cách với Man City

Arsenal đã chấm dứt chuỗi ba trận liên tiếp không biết đến chiến thắng ở Premier League bằng màn "hủy diệt" 4-0 ngay trên sân của Leeds United.

Tại Elland Road, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta tạo thế trận lấn lướt, tung ra nhiều cú sút hơn trước khi biến cơ hội thành bàn thắng.

Ngay trong hiệp 2, Pháo thủ thành London đã hai lần khiến lưới của đội chủ nhà phải rung lên với pha lập công của Martín Zubimendi và bàn phản lưới nhà đến từ thủ thành Karl Darlow.

Sang hiệp 2, cục diện trận đấu không thay đổi. Arsenal tiếp tục là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn và có thêm hai bàn thắng do công Viktor Gyökeres và Gabriel Jesus.

Chiến thắng này không chỉ giúp Arsenal cởi bỏ áp lực sau ba trận không thắng mà còn tạm tái lập khoảng cách với Manchester City trong cuộc đua đến ngôi vương mùa này.

Đội chủ sân Emirates hiện đang có được 53 điểm sau 24 vòng đấu, hơn Manchester City và Aston Villa 7 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Khoảng cách sẽ bị thu hẹp xuống còn 4 điểm nếu như Manchester City đánh bại Tottenham và Aston Villa vượt qua Brentford.

Liverpool và Chelsea tạm vượt mặt Manchester United

Cùng với Arsenal, Liverpool và Chelsea cũng giành được chiến thắng để có thêm ba điểm nhưng theo kịch bản trái ngược.

Tại Anfield, cuộc chạm trán được chờ đợi giữa Liverpool và Newcastle United đã diễn ra hấp dẫn và khép lại với 5 bàn thắng.

Liverpool thắng trận tưng bừng tại Anfield. (Nguồn: Getty Images)

Newcastle dù bị đánh giá thấp hơn song lại gây bất ngờ với bàn thắng vượt lên dẫn trước với cú đá chéo góc đẹp mắt làm tung lưới Liverpool của Anthony Gordon ở phút 36.

Tuy nhiên, The Kop ngay lập tức đáp trả. Hugo Ekitike tỏa sáng khi lập cú đúp sau hai tình huống kiến tạo của Florian Wirtz và Milos Kerkez để dẫn ngược 2-1 trước khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục là đội chơi lấn lướt hơn trước khi có thêm hai bàn thắng của Florian Wirtz và Ibrahima Konaté, qua đó thắng chung cuộc 4-1.

Trong khi đó, Chelsea cũng được thi đấu trên sân nhà nhưng lại phải trải qua trận cầu vô cùng khó khăn mới giành được chiến thắng kịch tính 3-2 trước West Ham United.

Tại Stamford Bridge, West Ham United đã khiến người hâm mộ của The Blues phải ngỡ ngàng khi dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1. Aaron Wan-Bissaka tỏa sáng với hai pha kiến tạo cho Crysencio Summerville và Jarrod Bowen.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt trong hiệp 2. João Pedro và Marc Cucurella, những cầu thủ được tung vào sân đã lập công giúp Chelsea gỡ hòa 2-2.

Không dừng ở đó, João Pedro còn kiến tạo cho Enzo Fernández ghi bàn ấn định chiến thắng kịch tính 3-2 cho The Blues ở thời gian đá bù.

Với kết quả này, Chelsea và Liverpool tạm vượt qua Manchester United để vươn lên chiếm vị trí thứ ba và 4 trên bảng xếp hạng.

Sau 24 vòng đấu, Chelsea có 40 điểm, Liverpool có 39 điểm còn M.U có 38 điểm. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đang thi đấu ít hơn các đối thủ một trận.

Chelsea ngược dòng kịch tính trước West Ham.

Đoàn quân của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick sẽ trở lại vị trí top 4 Premier League nếu như đánh bại Fulham ở loạt trận hôm nay.

Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi mà Quỷ đỏ đang có phong độ ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp trước các đội đầu bảng là Manchester City và Arsenal.

"Chúng tôi đã có hai tuần rất tốt với hai kết quả quan trọng. Nhưng phía trước còn những trận đấu lớn hơn nữa," huấn luyện viên Michael Carrick chia sẻ. "Điều quan trọng là giữ cho tâm trí và cảm xúc ở trạng thái đúng đắn khi bước vào từng trận, giống những gì đã làm trong hai trận vừa qua."

Carrick cũng thẳng thắn cho rằng: "Chúng tôi hiểu rõ cần phải kéo dài điều này lâu hơn. Man Utd phải luôn tôn trọng trận đấu, hiểu rõ việc chiến thắng khó khăn như thế nào, cũng như đánh giá đúng sức mạnh của Fulham."

"Fulham là đội bóng rất tốt, được tổ chức bài bản dưới thời Marco Silva. Chúng tôi không được phép coi thường bất kỳ đối thủ nào chỉ vì đá tại Old Trafford," Carrick thận trọng khi đánh giá cao đối thủ./.

