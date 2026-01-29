HLV Giustozzi hài lòng với bản lĩnh thi đấu của đội tuyển Futsal Việt Nam

Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 của đội tuyển Futsal Việt Nam trước Liban tại bảng B vòng chung kết Futsal châu Á 2026 diễn ra ở Indonesia, huấn luyện viên trưởng Diego Giustozzi đã dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò, đồng thời khẳng định toàn đội đang có tâm lý rất tốt để hướng tới mục tiêu tự quyết.

Đánh giá về diễn biến trận đấu, chiến lược gia người Argentina cho rằng đây là một thử thách hoàn toàn khác biệt.

Ông nhấn mạnh Liban có lối chơi phòng ngự lùi sâu và tổ chức cực kỳ chặt chẽ, gây nhiều khó khăn cho Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của ông đã kiểm soát bóng tốt và xử lý bình tĩnh ở những khâu quyết định, giành trọn vẹn 3 điểm.

Đặc biệt, huấn luyện viên Giustozzi bày tỏ không đồng tình với quyết định của trọng tài rút thẻ vàng thứ hai đối với Ngọc Linh ở phút 25, cho rằng đó chỉ là một pha phạm lỗi thông thường và có lẽ trọng tài đã không nhìn rõ.

Tuy nhiên, ông không quên kêu gọi toàn đội chấp nhận thực tế và bày tỏ tự hào về cách mà các cầu thủ đã phòng ngự thành công trong thế 3 đối 4 để giữ sạch mảnh lưới. Đó là minh chứng cho sự ổn định và cự ly đội hình hợp lý.

Dù giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận, nhà cầm quân này vẫn nhắc nhở các học trò không được chủ quan và toàn đội cần nhanh chóng hồi phục cũng như tập trung tối đa cho các thử thách tiếp theo.

Tham gia họp báo, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số Đinh Công Viên chia sẻ 2 chiến thắng liên tiếp giúp toàn đội có tâm lý rất thoải mái. Dù lối chơi phòng ngự khối thấp của đối thủ gây nhiều khó khăn nhưng sự kiên nhẫn đã giúp anh và các đồng đội tận dụng tốt cơ hội. Đinh Công Viên cũng cho biết thêm rằng mục tiêu của đội tuyển Futsal Việt Nam là nắm quyền tự quyết để giành ngôi đầu bảng B.

Hiện tại, dù còn 1 trận đấu cuối ở vòng bảng gặp tuyển Futsal Thái Lan nhưng với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số ấn tượng, đội quân của huấn luyện viên Giustozzi đang tràn đầy cơ hội tiến vào Tứ kết./.

