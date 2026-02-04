Thể thao

Đánh bại Chelsea, Arsenal thẳng tiến chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Arsenal đã ghi tên mình vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa này sau khi vượt qua Chelsea với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận ở bán kết.

Kai Havertz ghi bàn đưa Arsenal vào chung kết. (Nguồn: Getty Images)
Arsenal tiếp tục "gieo sầu" cho Chelsea bằng chiến thắng 1-0 tại thánh địa Emirates trong lượt về bán kết Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) mùa này.

Kai Havertz, cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2 thay cho Viktor Gyökeres, đã tỏa sáng với bàn thắng ở phút 90+7 để mang niềm vui về cho Pháo thủ.

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta thẳng tiến vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Ở trận lượt đi, Arsenal đánh bại Chelsea 3-2 nhờ các bàn thắng của Ben White, Viktor Gyökeres và Martín Zubimendi.

Đây cũng là lần thứ 9 trong lịch sử Arsenal góp mặt ở chung kết EFL Cup, để có cơ hội lần thứ ba nâng cao chiếc cúp của giải đấu sau khi từng đăng quang ở các năm 1987 và 1993.

Đối thủ cuối cùng của Pháo thủ trên hành trình chinh phục danh hiệu sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa Manchester City và Newcastle United.

Manchester City của Pep Guardiola đang nắm ưu thế khi có chiến thắng 2-0 ngay trên sân Newcastle ở lượt đi./.

