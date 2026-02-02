Đội tuyển Futsal Việt Nam sẵn sàng chiến đấu trước 15.000 khán giả Indonesia

Chiều 2/2, trước thềm trận tứ kết quan trọng gặp chủ nhà Indonesia, ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển Futsal Việt Nam đều thể hiện sự tập trung cao độ cùng tâm lý vững vàng, sẵn sàng đối mặt với sức ép từ 15.000 khán giả tại nhà thi đấu Indonesia Arena.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Indonesia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam Diego Giustozzi thẳng thắn thừa nhận sức mạnh của đối thủ.

Ông nhận định: "Thực tế, Indonesia hiện là một đội mạnh tại châu Á. Họ là đương kim vô địch SEA Games và giải Futsal Đông Nam Á (AFF) gần nhất. Việc thi đấu dưới sự cổ vũ của 15.000 khán giả nhà cũng là một lợi thế không nhỏ của họ."

Tuy nhiên, chiến lược gia người Argentina khẳng định ông hoàn toàn hài lòng với sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam và tin tưởng vào khả năng gây bất ngờ của các học trò.

Huấn luyện viên Giustozzi phân tích: "Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ để hóa giải sức mạnh của họ. Indonesia sở hữu những Ala (cầu thủ chạy cánh) rất nhanh, kỹ thuật và các Pivot (tiền đạo) chất lượng. Họ chơi bóng rất có tổ chức. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã quá hiểu họ. Đây sẽ là một trận đấu cân bằng và cục diện có thể chỉ được định đoạt ở những phút cuối hoặc qua một vài tình huống cụ thể."

Một tín hiệu đáng mừng cho đội tuyển Futsal Việt Nam là tình hình lực lượng được bảo toàn nguyên vẹn. Huấn luyện viên Giustozzi xác nhận đội tuyển Việt Nam sẽ có đầy đủ 14 cầu thủ sung sức và sẵn sàng ra sân. Ở đấu trường đỉnh cao với cường độ lớn như thế này, việc duy trì được thể trạng và tâm lý là rất quan trọng.

Theo ông Giustozzi, các cầu thủ của Việt Nam đang rất mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng chiến đấu sòng phẳng với đội chủ nhà.

Về phía các cầu thủ, Nguyễn Thái Huy cũng bày tỏ sự thận trọng nhưng đầy quyết tâm. Chia sẻ bên lề buổi tập, Thái Huy cho biết: "Indonesia là đối thủ rất mạnh, họ đã thống trị khu vực những năm gần đây nên chúng tôi đánh giá họ rất cao. Tuy nhiên, khi đã vào tới tứ kết thì trình độ các đội là tương đương. Chỉ cần toàn đội giữ vững sự tập trung 100% và thi đấu với quyết tâm cao nhất, Việt Nam hoàn toàn có thể giành được kết quả tốt."

Trận tứ kết hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính khi cả hai đội đều đặt mục tiêu tiến sâu vào Bán kết. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần không e ngại sức ép, đội tuyển Futsal Việt Nam đang hướng tới một màn trình diễn quả cảm ngay tại "thánh địa" của futsal “xứ Vạn đảo."

Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Indonesia dự kiến diễn ra vào 19h00 ngày 3/2. Đây được dự báo là thử thách cực lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Giustozzi khi đối thủ đang sở hữu phong độ ấn tượng cùng lợi thế sân nhà./.

