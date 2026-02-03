Thua sát nút chủ nhà, đội tuyển Futsal Việt Nam dừng bước tại tứ kết

Trận “derby Đông Nam Á” giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Indonesia tại vòng Tứ kết giải Futsal châu Á 2026 đã diễn ra căng thẳng, giàu tốc độ và không thiếu những khoảnh khắc bùng nổ.

Trước sức ép khổng lồ từ hơn 15.000 khán giả tại Indonesia Arena, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ, chấp nhận thất bại 2-3 và dừng bước ở tứ kết.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà Indonesia nhanh chóng đẩy cao đội hình, pressing quyết liệt và tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà. Phút thứ 4, từ một pha phối hợp đá biên bài bản, Brian Ick dứt điểm một chạm. Bóng chạm nhẹ một cầu thủ Việt Nam đổi hướng, khiến thủ môn Văn Tú hoàn toàn bất ngờ, mở tỷ số 1-0 cho Indonesia.

Bàn thắng sớm giúp Indonesia càng chơi càng tự tin. Trong khi đó, đội tuyển Futsal Việt Nam cũng có những pha đáp trả đáng chú ý. Minh Quang và Ngọc Ánh liên tiếp thử vận may bằng những cú sút xa uy lực, nhưng thủ môn Habiebie của Indonesia thi đấu tập trung và chắc chắn.

Phút thứ 11, sai lầm ở khu vực giữa sân khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá. Đa Hải để mất bóng, tạo điều kiện cho Indonesia tổ chức phản công nhanh. Adriansyah Nur dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút cuối hiệp 1, huấn luyện viên Giustozzi buộc phải thay đổi tổ đấu, tung vào sân những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm World Cup như Đoàn Phát, Thịnh Phát, Thái Huy và Gia Hưng.

Đội tuyển Việt Nam gia tăng sức ép, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, nhưng sự vội vàng trong khâu dứt điểm khiến các học trò của huấn luyện viên Giustozzi không thể rút ngắn cách biệt trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Futsal Việt Nam đẩy cao tốc độ, liên tục bắn phá khung thành Indonesia. Phút 25, nỗ lực pressing cuối cùng cũng được đền đáp. Đoàn Phát cướp bóng thành công, chuyền tinh tế để Đa Hải đặt lòng gọn gàng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lên hy vọng cho các cầu thủ áo đỏ.

Tuy nhiên, khi chưa kịp duy trì hưng phấn, đội tuyển Việt Nam lại để lộ khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Chỉ ít giây sau bàn gỡ của đội tuyển Việt Nam, Gunawan tận dụng sự thiếu tập trung của đối phương, ghi bàn nâng tỷ số lên 3 -1 cho Indonesia.

Những phút còn lại, các cầu thủ Việt Nam dồn toàn lực tấn công. Đoàn Phát, Mạnh Dũng, Đa Hải hay Ngọc Ánh liên tiếp tung ra các cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Habiebie đã có một ngày thi đấu xuất thần, từ chối mọi cơ hội của đội khách. Phút 31, Habiebie thậm chí còn bị đau và phải rời sân, song Indonesia vẫn bảo toàn được lợi thế.

Thời gian trôi đi trong sự sốt ruột của huấn luyện viên Giustozzi bên phía đội tuyển Futsal Việt Nam.

Kể từ phút 35, đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu đá power play, Từ Minh Quang mặc áo thủ môn. Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả khi gần 1 phút sau đó, đội tuyển Việt Nam đã có thêm bàn thắng. Tình huống phối hợp xuống sát đáy biên mở ra cơ hội để Đa Hải dứt điểm từ góc hẹp đưa bóng tốc nóc lưới Indonesia.

Ở những phút tiếp theo, các cầu thủ Indonesia chủ động cầm bóng chắc chắn để kéo dài thời gian nhằm khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó trong việc triển khai đá power play.

Chung cuộc, đội tuyển Futsal Việt Nam để thua đội tuyển Futsal Indonesia với tỷ số sát nút 2-3, chính thức khép lại hành trình tại vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Dù không thể tiến vào Bán kết, nhưng màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Giustozzi vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là tinh thần chiến đấu và khát vọng vươn tầm châu lục của một tập thể trẻ trung./.

Đội tuyển Futsal Việt Nam sẵn sàng chiến đấu trước 15.000 khán giả Indonesia Huấn luyện viên Giustozzi xác nhận đội tuyển Việt Nam sẽ có đầy đủ 14 cầu thủ sung sức và sẵn sàng ra sân trong trận tứ kết quan trọng gặp chủ nhà Indonesia.