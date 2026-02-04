Trao thưởng U23 Việt Nam đoạt huy chương Đồng tại AFC U23 Asian Cup 2026

Ngày 4/2, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam tổ chức Lễ trao thưởng đội tuyển U23 Việt Nam đoạt huy chương Đồng tại AFC U23 Asian Cup 2026.

Tại AFC U23 Asian Cup 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh thi đấu vững vàng, không bỏ cuộc, tinh thần đoàn kết và cống hiến những trận đấu giàu cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Thành tích huy chương Đồng không chỉ là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể đội tuyển và Ban huấn luyện, còn góp phần khẳng định vị thế ngày càng cao của Bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú khẳng định: Thành tích huy chương Đồng AFC U23 Asian Cup 2026 là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần thi đấu quả cảm và sự đoàn kết của toàn đội.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, khát vọng, ý chí vượt khó và tinh thần cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Đây không chỉ là niềm tự hào của Bóng đá Việt Nam, mà còn là nguồn cảm hứng tích cực đối với thế hệ trẻ cả nước, khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác đào tạo, phát triển bóng đá trẻ.

Sự chung tay của Yamaha không chỉ mang ý nghĩa động viên kịp thời đối với đội tuyển, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, thúc đẩy sự phát triển bền vững của Bóng đá Việt Nam.

“Lễ trao thưởng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của đội tuyển, đồng thời cũng là động lực để U23 Việt Nam tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành hơn nữa trong chặng đường sắp tới. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ trẻ phát triển toàn diện, sẵn sàng hướng tới những mục tiêu cao hơn,” ông Nguyễn Văn Phú nói thêm.

Hòa cùng niềm vui chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, Công ty Yamaha Motor Việt Nam trao tặng 23 xe máy PG1 cho 23 cầu thủ và 1 xe NMAX cho Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Kim Sang Sik, như một lời chúc mừng những thành công của đội tuyển. Tổng giá trị quà tặng hơn 870 triệu đồng./.

