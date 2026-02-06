Du lịch

Thành phố Huế lọt top 6 điểm đến tuần trăng mật năm 2026

Thành phố Huế của Việt Nam lọt top 6 điểm đến tuần trăng mật năm 2026, theo bình chọn của Nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor.

0602-thanh-pho-hue-diem-den-tuan-trang-mat.jpg

Nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor vừa công bố thành phố Huế của Việt Nam lọt top 6 điểm đến tuần trăng mật năm 2026.

Danh hiệu thuộc chuỗi giải thưởng thường niên Travelers’ Choice Awards do Tripadvisor tổ chức, công bố cuối tháng 1/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thành phố Huế #Nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor #điểm đến tuần trăng mật Thừa Thiên - Huế
