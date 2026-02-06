Thành phố Huế lọt top 6 điểm đến tuần trăng mật năm 2026

Nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor vừa công bố thành phố Huế của Việt Nam lọt top 6 điểm đến tuần trăng mật năm 2026.
Danh hiệu thuộc chuỗi giải thưởng thường niên Travelers’ Choice Awards do Tripadvisor tổ chức, công bố cuối tháng 1/2026./.
Hội chợ mùa Xuân không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu đặc sản địa phương, sản phẩm tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, mà còn trở thành nơi hội tụ và lan tỏa văn hóa các vùng miền.
Từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya, dòng người và xe cộ tấp nập đổ về chợ hoa Xuân tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, phá tan giá lạnh và tĩnh lặng thường ngày nơi phố núi.
Việc ban hành Nghị quyết miễn phí tham quan Quần thể Di tích Yên Tử không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn mang giá trị xã hội, góp phần xây dựng Quảng Ninh "một điểm đến, hai di sản thế giới."
Sáng 4/2, quảng trường trước chợ Bến Thành chính thức mở cửa sau nhiều ngày chỉnh trang, hệ thống chiếu sáng được làm mới, thu hút người dân, du khách tham quan, chụp ảnh Tết Bính Ngọ.
Khu Di sản Thành Nhà Hồ sẽ miễn phí vé tham quan từ ngày 12/2 đến 17/2/2026; khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Lam Kinh miễn phí tham quan từ ngày 16/2 đến 19/2/2026 trong dịp Tết Bính Ngọ.
Hệ thống homestay nhà sàn, dịch vụ trải nghiệm văn hóa Thái, Mông và các sản phẩm du lịch đặc trưng ở các xã vùng cao Mai Châu, Mai Hạ, Pà Cò, trở thành điểm đến hấp dẫn dịp đầu Xuân 2026.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, hoa đào bung nở trên khắp sườn đồi, con đường, trong các ngôi nhà truyền thống của người Mông tại bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ như mời gọi du khách tới tham quan.
Thời điểm này, cùng với hoa mận, hoa mơ đang nở trắng, những cây hoa anh đào cũng đua nhau bung nở khoe sắc trên bầu trời khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đón mùa Xuân mới đang về.
Rất nhiều hoạt động, lễ hội quảng bá di sản, lễ hội truyền thống, không gian văn hóa, nghệ thuật Tết mang bản sắc truyền thống các vùng miền sẽ cùng hội tụ và lan tỏa tại Thủ đô "xuyên Tết" Bính Ngọ.
Ngày 2/2, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức chương trình khảo sát điểm du lịch Đàn kính thiên - Thung Ui, phường Tây Hoa Lư.
Trong hành trình phát triển hơn 30 năm, Vietnam Airlines đã tổ chức khoảng 1.500 sự kiện xúc tiến, quảng bá văn hóa và du lịch trong nước và quốc tế.
Đáng chú ý là hoạt động tái hiện nghi thức, lễ hội vùng miền, trình diễn di sản đặc sắc của các dân tộc như tái hiện nghi thức rước Têvêđa của người Khmer, Không gian cồng chiêng Tây Nguyên...
Phát huy giá trị ngôi chùa Đồng Kỵ, chính quyền địa phương phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, đang lập hồ sơ đề nghị công nhận chùa là an toàn khu, đồng thời triển khai các hoạt động phát huy giá trị ngôi chùa.
Những ngày này, rêu mọc trên những ghềnh đá biển Cổ Thạch-Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng tạo thành một mảng xanh mướt dọc bãi biển.
Chương trình “Le Jardin Extraordinaire” đưa khán giả khám phá Việt Nam - một thế giới hoang sơ, nơi thiên nhiên từng bị chiến tranh tàn phá vẫn bền bỉ hồi sinh và gìn giữ đa dạng sinh học quý hiếm.
Biển Cổ Thạch là một trong những bờ biển tuyệt đẹp của tỉnh Lâm Đồng. Đến đây, du khách có thể đi bộ trên đá và ngắm rêu xanh, thỏa thích “check-in” bãi rêu chỉ có mỗi năm một lần.
Giữa đại ngàn hồ Tuyền Lâm, một Đà Lạt thu nhỏ hiện lên sống động qua những tuyệt tác điêu khắc từ đất đỏ bazan, kể lại hành trình 130 năm lịch sử của phố núi.
Việc duy trì danh hiệu cao quý "Đô thị du lịch sạch ASEAN" khẳng định uy tín của Quy Nhơn trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về quản lý môi trường, không gian xanh và an toàn đô thị.
Tham gia các hoạt động “Xuân quê hương”, du khách được hòa mình vào nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc, qua đó thêm hiểu những nét văn hóa, hoạt động truyền thống đón Tết vui Xuân.
Khai mở và đánh thức tiềm năng phát triển du lịch đặc khu, vùng ven biển được kỳ vọng sẽ là nguồn tài nguyên du lịch “xanh” góp phần giúp Thành phố tái định vị mạnh mẽ hơn trên bản đồ du lịch.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm với 32 trận địa trong đêm giao thừa, cùng nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không gian trầm mặc, cổ kính trước Đại nội Huế bỗng bừng sáng nhờ sắc vàng thanh tao của vườn hoàng mai cổ thụ.
Hàng trăm cây hoa anh đào bung nở đồng loạt, nhuộm hồng cả triền đồi, những con đường và ruộng bậc thang điểm thêm sắc vàng hoa cải, tạo nên khung cảnh nên thơ giữa núi rừng Tây Bắc.
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, xóm Mừng - bản người Mường nằm lưng chừng núi thuộc xã Cao Phong (Phú Thọ) được khoác lên mình tấm áo hồng của mai anh đào cùng sắc vàng rực rỡ của hoa cải đang kỳ nở rộ.
Năm 2025, Việt Nam chính thức vươn lên vị trí thứ 3 trong khu vực về lượng khách quốc tế với tốc độ tăng trưởng đứng đầu ASEAN.
Không gian “Đường hoa ánh sáng, nghệ thuật” được bố trí dọc hai bên đường Trần Hưng Đạo dài khoảng 2km với hàng hoa mai anh đào đang bung nở rực rỡ.
Đến thời điểm này, khắp phố núi Đà Lạt, rực rỡ bởi sắc hồng của Mai anh đào bắt đầu bung nở; từ ngày 16/1 tại Đà Lạt khai mạc Lễ hội Mai anh đào với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mời gọi du khách.
Ngành du lịch Hàn Quốc hút khách nhờ "hiệu ứng K-content" sau thành công của bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" được phát sóng toàn cầu trên Netflix đã khơi gợi sự quan tâm của du khách quốc tế.
Những ngày này, trên khắp các sườn đồi, ven bản và dọc những cung đường đèo tại tỉnh Sơn La, hoa mận bung nở, phủ một màu trắng tinh khôi lên núi rừng Tây Bắc.
Căn cứ Trung ương Cục miền Nam không chỉ được gìn giữ như chứng tích lịch sử vô giá, mà còn được đánh thức những giá trị tinh thần, giáo dục, trở thành điểm tựa ký ức và niềm tin cho mai sau.