Thành phố Huế lọt top 6 điểm đến tuần trăng mật năm 2026

Biển Cổ Thạch là một trong những bờ biển tuyệt đẹp của tỉnh Lâm Đồng. Đến đây, du khách có thể đi bộ trên đá và ngắm rêu xanh, thỏa thích “check-in” bãi rêu chỉ có mỗi năm một lần.