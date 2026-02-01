Mùa rêu xanh 'mỗi năm một lần' ở bãi biển Cổ Thạch

Những ngày này, rêu mọc trên những ghềnh đá biển Cổ Thạch-Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng tạo thành một mảng xanh mướt dọc bãi biển.

Bãi đá Bà Khòm như khoác lên mình chiếc áo xanh mướt, mềm mịn như nhung, thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Theo người dân địa phương, thời điểm “săn rêu” lý tưởng nhất là vào khoảng 5-6 giờ sáng. Bởi khi thủy triều vừa rút xuống, dưới ánh Mặt Trời, những sợi rêu trở nên óng ánh. Còn khi nước rút lâu quá, bãi đá trở nên khô nhẵn, rêu không còn mượt mịn.

Thời điểm đó, du khách có thể đi bộ trên đá và ngắm rêu xanh, thỏa thích “check-in” bãi rêu chỉ có mỗi năm một lần.

Biển Cổ Thạch là một trong những bờ biển tuyệt đẹp của tỉnh Lâm Đồng, thu hút rất nhiều du khách.

Theo Ban Quản lý Khu du lịch Bình Thạnh, trung bình mỗi năm nơi đây đón hàng trăm nghìn lượt khách. Vài năm trở lại đây, khi rêu xuất hiện trên các bãi đá càng làm nơi đây thêm quyến rũ du khách và các nhiếp ảnh gia phong cảnh đi săn những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên.

Mùa rêu ở Cổ Thạch thường xuất hiện vào khoảng đầu tháng Chạp hằng năm. Nhưng đẹp nhất, sợi rêu dài nhất là vào những ngày giữa tháng Chạp. Mùa rêu chỉ kéo dài khoảng một tháng; tùy vào tình hình thời tiết, con nước có khi mùa rêu kéo dài hơn, tầm hai tháng. Rêu ở đây xuất hiện như hiện tượng tự nhiên, không do tác động của con người. Những mảng rêu xanh bám chặt trên những tảng đá to, nhỏ, hình thù khác nhau cuốn hút đến kỳ lạ.

Anh Lê Quốc Trí, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ đón bình minh trên biển, chiêm ngưỡng bãi rêu xanh mướt quả là trải nghiệm mới mẻ. Vì mỗi năm mới thấy một lần nên cảm giác “săn” đúng lúc rêu đẹp nhất rất thích thú.

Còn chị Nguyễn Minh Tâm (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: "Năm nào cũng vậy, nhóm bạn chúng tôi đều canh thời điểm rêu rộ để đến đây chụp ảnh. Dù đã đi rất nhiều nơi nhưng bãi rêu ở đây rất độc đáo, sợi rêu dài, xanh mượt bám chặt vào những tảng đá rất đẹp. Chúng tôi đã có bộ ảnh ưng ý.”

Ngoài “săn rêu,” đến Cổ Thạch mùa này du khách còn có thể chiêm ngưỡng bãi đá sỏi muôn màu sắc với nhiều kích thước lớn, nhỏ hình thành tự nhiên do tác động của hải lưu, nước biển. Đến đây, du khách còn được thưởng thức các đặc sản của vùng biển này do ngư dân làng chài đánh bắt.

Những con mực, tôm, cá tươi, vẫn nhảy tanh tách khi được kéo từ biển lên… cùng sự nhiệt tình của người dân địa phương sẽ giúp du khách có trải nghiệm khó quên.

Ngoài ra, du khách cũng có thể viếng thăm ngôi chùa Cổ Thạch hơn 100 năm tuổi; trải nghiệm du lịch nông nghiệp tại những vườn nho, vườn táo của người dân địa phương./.

