Với vai trò trung tâm du lịch của cả nước, Hà Nội đang chuẩn bị đồng bộ về sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc sẵn sàng đón lượng khách lớn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn rà soát, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng sản phẩm mới phù hợp nhu cầu và thị hiếu du khách, đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp Tết.

Dịp này, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm với 32 trận địa trong đêm Giao thừa, cùng nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tiếp tục là điểm nhấn với các không gian trải nghiệm Tết truyền thống, trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề và triển lãm nghệ thuật chủ đề “Sắc xuân Bính Ngọ.”

Nhiều di tích lịch sử-văn hóa như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò mở cửa phục vụ khách tham quan với các chương trình trải nghiệm đặc sắc. Một số tour nội đô như “Hà Nội - Chạm miền ký ức,” “Ký ức Cột cờ” được duy trì trong những ngày đầu năm.

Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn thành phố cũng chủ động chuẩn bị sản phẩm du lịch mới, tiêu biểu là các tuyến trải nghiệm tại khu vực chùa Hương và tuyến “Con đường Di sản Nam Thăng Long-Hà Nội,” kết nối các điểm đến như đình, đền Nội Bình Đà (xã Bình Minh), làng nghề tăm hương (xã Ứng Thiên), làng nghề dệt tơ tằm, tơ sen (xã Hồng Sơn)...

Hệ thống khách sạn, cơ sở lưu trú triển khai nhiều gói nghỉ dưỡng, dịch vụ ẩm thực và không gian trang trí Tết nhằm thu hút du khách. Khách sạn A25 Hotel với chiến dịch kích cầu du lịch ngày tết tại Hà Nội cho khách trong nước cũng như ngoài nước hấp dẫn: Ưu đãi 30% giá phòng, không phụ thu phí ngày lễ.

Bên cạnh lưu trú, khách sạn khuyến khích du khách kết hợp tour du lịch tâm linh đầu xuân cầu bình an, tài lộc, may mắn cho năm mới. Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72 cũng tung ra gói nghỉ đón Tết Bính Ngọ với nhiều đặc quyền và workshop trải nghiệm gói bánh trưng.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, với sự chuẩn bị chu đáo, ngành Du lịch Thủ đô kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến xanh, an toàn, thân thiện và hấp dẫn, tạo đà tăng trưởng cho năm 2026./.

