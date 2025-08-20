'Xe Độc Lập' - Trải nghiệm tour khám phá lịch sử Thủ đô bằng Honda DD

Những ngày đầu thu Hà Nội, khi nắng vàng lấp qua ô cửa, cờ đỏ sao vàng phủ rợp các con phố, người ta như được “sống lại” mùa thu Độc lập năm xưa. Có tiếng loa phường vọng lại trong ký ức. Có mùi khói bếp hòa cùng mùi xăng. Có dáng người dắt xe qua ngõ nhỏ. Và, có tiếng nổ của chiếc Honda DD đỏ - giấc mơ cơ giới của biết bao gia đình Việt những năm 1980.

Không phải xích lô thong dong, không phải xe buýt hai tầng sặc sỡ, cũng không phải những chuyến ôtô du lịch cục mịch - “Xe Độc Lập” mang đến cho Hà Nội một loại hình trải nghiệm hoàn toàn mới. Những chiếc Honda DD đỏ là biểu tượng của niềm kiêu hãnh, của ký ức gia đình, của một thời bao cấp.

Honda DD đỏ là một trong những dòng xe gắn với thời kỳ nhiều khó khăn tại Việt Nam những năm 1980. Khi đó xe máy không chỉ là phương tiện mà còn là tài sản đáng giá bậc nhất. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Với thế hệ 1980 - 1990, chiếc Honda Cub hay đặc biệt là Honda DD đỏ không đơn thuần là phương tiện. Nó là tài sản lớn của cả gia đình, là giấc mơ được nuôi bằng tem phiếu, bằng những năm tháng chờ đợi. Người ta nâng niu nó như một thành viên trong nhà. Mỗi chiều, bố lau xe ngoài sân, mẹ giữ chỗ để xe “thở” còn lũ trẻ ngồi quanh nghe tiếng máy ì ạch như ru.

Anh Nghiêm Anh Quân - founder của Honda Motorbike Road Club chia sẻ về câu lạc bộ tìm lại ký ức Honda DD: "Một lần dọn kho, tôi bắt gặp khung sắt hoen gỉ của chiếc Honda DD cũ nằm im như một kỷ vật bị lãng quên. Tôi nghĩ, ký ức ấy không thể nằm trong góc tối, nó phải nổ máy, chạy lại, đi vào từng con phố. Thế là Road Club ra đời - để kỷ niệm không chỉ nằm trên giấy, mà sống động giữa đời thường."

Anh Nghiêm Anh Quân (bên trái) - founder của Honda Motorbike Road Club chụp hình cùng những người dân Thủ đô yêu thích những chiếc Honda cổ. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Có xe nghĩa là có thể đưa mẹ ra chợ, chở cha đi công tác, chở cả tuổi thơ đến trường. Có xe nghĩa là trong gian khó vẫn có niềm hãnh diện nho nhỏ. Và khi ký ức ấy trôi đi, để lại trong ta một khoảng trống, người ta nhận ra, đôi khi một tiếng động cơ cũng đủ gợi về một thời.

Giữ lại mảnh ký ức đó, một nhóm bạn trẻ và người yêu xe cổ đã thành lập Honda Motorbike Road Club. Họ sưu tầm, gìn giữ những chiếc Honda DD còn sót lại, không chỉ để ngắm, mà để đưa chúng trở lại với những ngày xưa đó.

“Xe Độc Lập” không đơn thuần là một tour tham quan. Đó là hành trình được khởi xướng bởi những người yêu và gìn giữ những chiếc Honda Cub, Honda DD cổ. Họ gom góp lại những chiếc xe từng là biểu tượng của thời bao cấp, của niềm kiêu hãnh gia đình, để hôm nay đưa du khách đi qua Hà Nội bằng nhịp bánh xưa.

"Ngày trước, có xe nghĩa là thoát cảnh phụ thuộc, đi xa hơn, tự lo được cho gia đình. Chọn ngày 2/9, anh muốn nối ký ức gia đình với ký ức dân tộc để mỗi vòng bánh xe cũng là một lần đề máy tinh thần tự do," anh Quân cho biết.

Tour “Xe Độc Lập” sẽ đưa du khách khám phá các địa danh lịch sử của Thủ đô. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Và trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), Honda Motorbike Road Club đã giới thiệu dịch vụ “Xe Độc Lập” lần đầu tiên có mặt tại Hà Nội. Đây không chỉ là một tour tham quan, mà là một hành trình ký ức, ngồi trên chiếc Honda DD đỏ, du khách được đưa qua những địa danh gắn liền với lịch sử và ký ức của thành phố.

Theo anh Quân, khách du lịch đi đặt 1 tour sẽ được thông báo lịch trình cũng như giờ khởi hành, 'thường sẽ khởi hành từ rất sớm, khi phố phường còn bảng lảng sương và nắng bắt đầu lên,' anh Quân chia sẻ.

Đúng 6 giờ 30, những chiếc Honda DD đỏ đồng loạt nổ máy, tiếng động cơ vang lên như gõ nhịp mở đầu cho chuyến đi đặc biệt. Những tài xế sẽ chở các du khách len lỏi vào từng góc phố cổ, nơi mọi ký ức Hà Nội đều bắt đầu.

Từ Phố cổ nơi những mái ngói rêu phong và con ngõ hẹp vẫn lưu giữ nếp sống truyền thống. Từ đó, hành trình len lỏi qua phố, dừng lại bên Nhà Thờ lớn, công trình hơn trăm năm tuổi vẫn vững vàng cùng thời gian.

Đoàn xe nhỏ nhắn, xinh xắn, len vào phố cổ, nơi mọi ký ức Hà Nội đều bắt đầu. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Xe tiếp tục lướt qua Nhà hát lớn, nơi từng in dấu chân những chiến sĩ cách mạng trong ngày Hà Nội khởi nghĩa. Bánh xe gõ nhịp trên cầu Long Biên - cây cầu chứng nhân của hai thế kỷ, đã đi qua bom đạn, nay vẫn trầm mặc giữa dòng sông Hồng.

Hành trình còn dừng tại quán cà phê rang thủ công, nơi tiếng cối xay lạo xạo gợi lại sự giản dị, tiết kiệm của một thời. Rồi đến chợ Đồng Xuân, Hoàng Thành Thăng Long, những con ngõ bích họa, hay đình chùa cổ kính ẩn mình trong bóng cây. Mỗi điểm dừng không chỉ để ngắm nhìn, mà để du khách cảm nhận Hà Nội bằng mùi hương, âm thanh, xúc giác một Hà Nội nhiều tầng ký ức.

Điều đặc biệt là các tài xế đồng thời là 'tour guide' thực thụ, kể chuyện về lịch sử, ẩm thực và nhịp sống của Hà Nội. Chỉ trong một buổi sáng chừng 3-4, du khách có thể cảm nhận một Thủ đô trọn vẹn từ quá khứ đến hiện tại.

Chị Trần Thị Huyền - một vị khách tham gia tour 'Xe Độc Lập'. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Chị Trần Thị Huyền - một vị khách sau chuyến đi đã chia sẻ: "Nhớ hồi bé xíu, mỗi lần nghe tiếng xe khàn khàn, mùi khói quen thuộc, ký ức ùa về. Những buổi chiều tà, chỉ cần tiếng vang vang đầu ngõ, biết bố tan làm về, vội vã ùa ra để đón những yêu thương. Được ngồi sau chuyến xe một lần lòng mình vui rộn rã."

Có lẽ cũng như đất nước này, những chiếc xe cũ kỹ ấy đã đi qua gian khó, gắn liền với bao người Việt. Ngồi lại sau yên một chiếc Honda DD, những người như chị Huyền lại thấy rõ hơn Hà Nội chậm rãi, dịu dàng và sâu thẳm.

Trong bối cảnh ngành du lịch đang bứt tốc cho cao điểm Quốc khánh 2/9, sự xuất hiện của tour du lịch "Xe Độc Lập" là một "làn gió mới." Nó không chỉ góp phần làm phong phú trải nghiệm du khách mà còn khơi gợi niềm tự hào, gắn kết những thế hệ khác nhau qua một biểu tượng quen thuộc.

Với tour du lịch độc đáo này, Hà Nội không chỉ được ngắm nhìn, mà còn được cảm nhận bằng tiếng động cơ, bằng mùi khói xe, bằng ký ức của cả một thời kỳ. Một loại hình du lịch ký ức đã chính thức hiện diện ở Thủ đô, hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt trong bản đồ trải nghiệm văn hóa của Việt Nam./.

