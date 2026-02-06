Tổng Bí thư: Phát huy vai trò cơ quan đại diện trong hỗ trợ người Việt tại Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cơ quan đại diện tại Lào tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ pháp lý và đồng hành cùng kiều bào trong hoạt động đầu tư, phát triển.

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, chiều 5/2, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Lào.

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo trí thức, doanh nhân, lưu học sinh và kiều bào tiêu biểu.

Báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về quan hệ Việt Nam-Lào và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh cán bộ các cơ quan đại diện và bà con kiều bào ở Lào luôn thấm nhuần sâu sắc quan điểm cốt lõi của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đó là “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng và phát triển đất nước.”

Chia sẻ với bà con về tình hình trong nước, Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng thông tin Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng và khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thông tin tới bà con về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp quan trọng nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt là việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược,” thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao và sự gắn bó chặt chẽ giữa hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để bà con hướng về quê hương, đầu tư và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc các cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, bà con kiều bào Năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng./.