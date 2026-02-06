Vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia

Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào (ngày 5/2), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia; cùng với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia vào ngày 6/2.

​Chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Campuchia, mà còn tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Campuchia, cũng như ba Đảng, ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực./.