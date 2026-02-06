Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào

Theo Đặc phái viên TTXVN, ngày 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Kikeo Khaykhamphithoune; chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác; thông báo kết quả Đại hội Đại biểu lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh; dự lễ buộc chỉ cổ tay; dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chủ trì.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; lãnh đạo một số bộ, ngành hai nước cũng đã gặp gỡ trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào thời gian qua; nhấn mạnh những kết quả đạt được không chỉ góp phần trực tiếp vào sự phát triển của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Hai bên nhất trí rằng bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trên cơ sở các thỏa thuận và cơ chế hợp tác hiện có, hai bên tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng ngày càng thực chất; gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể, đồng thời tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai Đảng, hai nước.

Trên cơ sở những định hướng lớn mang tầm nhìn dài hạn, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Cùng với đó, đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế, ưu tiên tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ và triển khai quyết liệt các dự án chiến lược, tạo động lực mới cho gắn kết kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển vùng, phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới; nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cần tiếp tục được xác định là lĩnh vực hợp tác chiến lược, lâu dài giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, góp phần củng cố sự hiểu biết, nền tảng văn hóa tinh thần giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Chương trình hợp tác năm 2026 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan của hai nước trên các lĩnh vực giáo dục, tư pháp và hợp tác giữa các địa phương; tiếp tục tạo nền tảng pháp lý và động lực mới, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước khi tham gia đoàn có cả Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thành công tốt đẹp của chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử góp phần tiếp tục củng cố và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.

Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác năng lượng và triển khai các nhiệm vụ cấp cao Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục được củng cố, tăng cường hợp tác toàn diện, trong đó có hợp tác công thương và đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực năng lượng như điện, than và xăng dầu.