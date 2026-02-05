Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác năng lượng và triển khai các nhiệm vụ cấp cao

Theo Bộ Công Thương, ngày 4/2 tại Lào, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công Thương Việt Nam làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Chansaveng Bounyong nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và triển khai các nhiệm vụ cấp cao trong hợp tác Việt Nam-Lào, đóng góp thiết thực vào thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố, tăng cường; trong đó, hợp tác công thương, đặc biệt là hợp tác năng lượng, được Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước xác định là một trong những trụ cột quan trọng, mang tính chiến lược và lâu dài.

Tại buổi làm việc, hai bên đã đánh giá toàn diện tình hình hợp tác công thương thời gian qua, ghi nhận những kết quả tích cực đạt được, đồng thời trao đổi thẳng thắn về các vấn đề đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong giai đoạn tới, bám sát các định hướng và chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Về hợp tác điện lực, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hợp tác nhập khẩu điện từ Lào, xem đây là nội dung hợp tác chiến lược, phù hợp với các thỏa thuận và định hướng hợp tác cấp cao giữa hai nước. Hai bên đã trao đổi tổng thể về các đề xuất tăng cường kết nối hệ thống điện giữa hai nước, phát triển các dự án nguồn điện tại Lào để xuất khẩu sang Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất từ cấp quản lý đến cấp kỹ thuật, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã được Lãnh đạo hai nước thống nhất.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long và Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Chansaveng Bounyong trong buổi làm việc. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Đối với hợp tác thương mại than, hai bên ghi nhận những kết quả bước đầu trong triển khai Hiệp định và Nghị định thư về mua bán than và điện giữa hai Chính phủ, thể hiện qua việc các doanh nghiệp hai nước đã ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán than.

Hai bên cũng trao đổi sâu về các vấn đề cần tiếp tục phối hợp xử lý nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng, cải thiện điều kiện vận chuyển, logistics và thông quan, tạo nền tảng để hợp tác than Việt Nam-Lào phát triển ổn định, bền vững, đáp ứng nhu cầu thực tế của Việt Nam và khả năng cung cấp của Lào trên cơ sở hiệu quả kinh tế và lợi ích hài hòa.

Trong lĩnh vực xăng dầu, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long tái khẳng định chủ trương của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Theo đó, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Lào trong phát triển hạ tầng kho xăng dầu và hệ thống đường ống dẫn dầu để hỗ trợ Lào ổn định nguồn cung ứng, đảm bảo an ninh năng lượng.

Hai bên đã trao đổi cụ thể về mong muốn của phía Lào trong việc phát triển hạ tầng cung ứng xăng dầu trong thời gian tới, trên tinh thần triển khai thực chất, đúng tiến độ, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của phía Lào.

Kết thúc buổi làm việc, hai Thứ trưởng thống nhất giao các đơn vị đầu mối của hai Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi, xác định rõ các đầu việc, lộ trình và cơ chế phối hợp, làm cơ sở báo cáo Lãnh đạo hai Bộ và Lãnh đạo cấp cao, qua đó góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cấp cao trong hợp tác Việt Nam-Lào, đóng góp tích cực vào thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước của Lãnh đạo cấp cao./.

