Việt Nam khẳng định quyết tâm nâng tầm quan hệ kinh tế-thương mại với Hoa Kỳ

Bộ Công Thương cho biết, ngày 4/2, bên lề Vòng đàm phán thứ 6 Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Bill Hagerty thuộc Đảng Cộng hòa, đại diện bang Tennessee.

Cuộc làm việc tập trung trao đổi các vấn đề chiến lược liên quan đến hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư song phương trong bối cảnh hai nước đang đẩy mạnh triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và bước vào giai đoạn then chốt của tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng.

Hai bên nhất trí việc duy trì đối thoại chính sách thường xuyên, thực chất có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố lòng tin, tạo đồng thuận và xây dựng nền tảng ổn định cho hợp tác lâu dài.

Tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam nhất quán chủ trương thúc đẩy quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ trên cơ sở hài hòa lợi ích, cân bằng và bền vững.

Trong bối cảnh đàm phán thương mại song phương đang được hai bên tích cực thúc đẩy, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh mong muốn sớm đạt được kết quả phù hợp lợi ích của cả hai nước, qua đó tạo khung khổ pháp lý ổn định, tăng cường tính dự báo và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trao đổi tại cuộc làm việc, Thượng nghị sỹ Bill Hagerty đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, đồng thời bày tỏ sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và công nghiệp bán dẫn.

Nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Hoa Kỳ, trong đó có NVIDIA, đang xem xét, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác tại Việt Nam, coi Việt Nam là điểm đến ưu tiên trong chiến lược dịch chuyển và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao vai trò của Thượng nghị sỹ Bill Hagerty trong việc kết nối chính giới và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ với các đối tác tại Việt Nam, đồng thời đề nghị Thượng nghị sỹ tiếp tục có tiếng nói ủng hộ tiến trình đàm phán thương mại song phương, góp phần thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng theo hướng công bằng, cân bằng và cùng có lợi.

Quyền Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối giữa các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ và doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới các dự án hợp tác cụ thể, có chiều sâu và giá trị gia tăng cao.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi ở các cấp, tăng cường phối hợp chính sách và kết nối doanh nghiệp, qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố nền tảng hợp tác kinh tế-thương mại, đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và Đại sứ Brian Mc Feeters, Chủ tịch kiêm CEO Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC). (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Trước đó, chiều ngày 2/2, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cũng đã có buổi làm việc với ông Jacob Helberg, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường.

Tại cuộc làm việc, hai bên trao đổi sâu về các định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ đang đẩy mạnh triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và bước vào giai đoạn then chốt của tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng. Hai bên nhất trí cho rằng việc mở rộng các trụ cột hợp tác mới, có chiều sâu và giá trị gia tăng cao, sẽ góp phần củng cố nền tảng lâu dài cho quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ.

Cũng trong ngày 2/2, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi tọa đàm với Nhóm doanh nghiệp Hoa Kỳ trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và hàng không thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC). Tọa đàm là hoạt động đối thoại doanh nghiệp trọng tâm bên lề Vòng đàm phán thứ 6 Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc củng cố và nâng tầm quan hệ kinh tế-thương mại song phương theo hướng ổn định, thực chất và bền vững./.

