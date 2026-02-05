Mở rộng hợp tác công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng Việt Nam-Hoa Kỳ

Thông tin từ Bộ Công Thương ngày 5/2, bên lề Vòng đàm phán thứ 6 Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, chiều 2/2 Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam, đã có buổi làm việc với ông Jacob Helberg, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường.

Tại cuộc làm việc, hai bên trao đổi sâu về các định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ đang đẩy mạnh triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và bước vào giai đoạn then chốt của tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng.

Hai bên nhất trí cho rằng việc mở rộng các trụ cột hợp tác mới, có chiều sâu và giá trị gia tăng cao, góp phần củng cố nền tảng lâu dài cho quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ.

Trao đổi với Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Jacob Helberg nhấn mạnh sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với việc tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, năng lượng, chuỗi cung ứng và các mô hình hợp tác kinh tế mới.

Phía Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm và đề nghị Việt Nam hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao thời gian tới.

Về phía Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các đề xuất hợp tác mang tính đổi mới từ phía Hoa Kỳ; trong đó, có ý tưởng về hỗ trợ doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao.

Trong trao đổi, Quyền Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Việt Nam coi hợp tác chuỗi cung ứng với Hoa Kỳ là trụ cột chiến lược trong quá trình nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất hơn trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất, năng lượng, hàng không-vũ trụ và kinh tế xanh.

Việt Nam sẵn sàng tăng cường nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao từ Hoa Kỳ, qua đó góp phần hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững và cùng có lợi.

Liên quan đến tiến trình đàm phán thương mại song phương, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam kiên trì cách tiếp cận đối thoại, hợp tác và đã thể hiện mức độ mở cửa rất hấp dẫn đối với hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Trên cơ sở đó, Quyền Bộ trưởng đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo không gian đàm phán phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, tạo khung khổ ổn định, dự báo được cho doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường phối hợp ở cả cấp chính sách và kỹ thuật, qua đó thúc đẩy các hướng hợp tác mới mang tính chiến lược, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển ổn định, lâu dài của quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ./.

