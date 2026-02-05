Đồng yen giảm xuống sát mức 157 yen đổi 1 USD

Đồng yen đang trên đà giảm mạnh nhất trong một tuần kể từ tháng 10/2025, khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho một chiến thắng quyết định của đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử cuối tuần này.

Đồng tiền của Nhật Bản đã giảm giá trong 4 phiên giao dịch vừa qua và đang tiến gần đến mức 157 yen đổi 1 USD vào sáng 5/2. Các nhà đầu tư đang dự báo bà Takaichi sẽ củng cố quyền lực và thúc đẩy các chính sách tài khóa mở rộng.

Vào lúc 9 giờ sáng 5/2 (giờ Nhật Bản), đồng yen giao dịch ở mức 156,90-91 yen đổi 1 USD, so với 156,83-93 yen đổi 1 USD tại New York và 156,42-44 yen tại Tokyo chiều 4/2.

Nếu tiếp tục đà giảm, đồng yen sẽ xuống đến gần mức mà các nhà chức trách đã can thiệp vào thị trường lần gần đây nhất.

Ông Namik Immelbäck, người phụ trách chiến lược của tập đoàn dịch vụ tài chính Skandinaviska Enskilda Banken AB, cho rằng nếu đảng Dân chủ Tự do của bà Takaichi giành được đa số áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 8/2, với tác động mạnh đến tỷ giá, đưa đồng yen xuống đến mức 160 yen đổi 1 USD, có thể sẽ có sự can thiệp.

Trong tháng trước, đồng yen mạnh lên sau khi có thông tin về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ tại New York sẽ kiểm soát lãi suất, nhưng sau đó đã giảm trở lại sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố rằng Mỹ "hoàn toàn không" can thiệp vào thị trường tiền tệ. Phát biểu của bà Takaichi rằng một đồng tiền yếu có thể là cơ hội lớn cho các ngành xuất khẩu cũng góp phần vào sự suy giảm của đồng yen./.

Thủ tướng Nhật Bản làm rõ về tỷ giá đồng yen và chính sách tiền tệ Theo Thủ tướng Takaichi, đà giảm giá của đồng nội tệ thời gian qua là "cơ hội lớn" cho các doanh nghiệp xuất khẩu và giúp gia tăng lợi nhuận cho Quỹ Dự trữ Ngoại hối Đặc biệt do chính phủ quản lý.