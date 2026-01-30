Hàn Quốc và Nhật Bản nối lại diễn tập chung sau 9 năm gián đoạn

Theo hãng tin Yonhap, ngày 30/1, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí nối lại diễn tập chung tìm kiếm và cứu nạn trên biển (SAREX) sau 9 năm gián đoạn.

Thỏa thuận mang tính cột mốc này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhất trí trong cuộc hội đàm tại căn cứ của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản ở thành phố cảng Yokosuka.

Đây là lần đầu tiên một cuộc gặp cấp Bộ trưởng Quốc phòng giữa hai nước được tổ chức tại Yokosuka, nơi đặt trụ sở của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cam kết tăng cường trao đổi nhân sự và đơn vị nhằm củng cố sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa Quân đội Hàn Quốc và Lực lượng Tự vệ Nhật Bản.

Bộ trưởng Ahn Gyu Back nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hướng tới tương lai, đối diện với quá khứ và đánh giá đúng hiện tại để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn.

Đáp lại, Bộ trưởng Shinjiro Koizumi khẳng định một “cánh cửa mới” cho hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã mở ra, đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược ngày càng quan trọng của việc hợp tác ba bên Hàn-Nhật-Mỹ trước những thách thức an ninh khu vực.

Lãnh đạo quốc phòng hai nước cũng nhắc lại sự kiện mang tính biểu tượng vào ngày 28/1 vừa qua, khi đội bay biểu diễn Black Eagles của Không quân Hàn Quốc dừng chân và tiếp nhiên liệu tại căn cứ Naha ở Okinawa trên đường tới Saudi Arabia. Đây là lần đầu tiên phía Nhật Bản hỗ trợ tiếp nhiên liệu cho máy bay quân sự Hàn Quốc. Bộ trưởng Koizumi mô tả động thái này đã mở ra chương mới trong hợp tác không quân giữa hai nước.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Ahn Gyu Back tới Nhật Bản diễn ra sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại tỉnh Nara vào đầu tháng này.

Những bước đi gần đây trong hợp tác quốc phòng và an ninh cho thấy quyết tâm của Seoul và Tokyo trong việc gạt bỏ các rào cản lịch sử để thúc đẩy mối quan hệ quốc phòng nồng ấm hơn./.



