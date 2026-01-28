Ấn Độ: Phó Thủ hiến bang Maharashtra tử nạn trong vụ rơi máy bay

Sáng 28/1, một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Maharashtra ở miền Tây Ấn Độ, khiến Phó Thủ hiến Ajit Pawar cùng 4 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Theo thông báo từ các cơ quan chức năng, chiếc máy bay chở ông Ajit Pawar gặp nạn vào lúc 8h30 tại một cánh đồng trống gần sân bay Baramati của bang này.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng Bombardier Learjet 45, do hãng hàng không VSR Aviation vận hành.

Phó Thủ hiến Ajit Pawar (66 tuổi) là một chính trị gia kỳ cựu và có tầm ảnh hưởng sâu rộng tại Maharashtra - bang quan trọng bậc nhất Ấn Độ và cũng là nơi đặt trung tâm tài chính Mumbai.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ bàng hoàng và thương tiếc về vụ việc trên tài khoản cá nhân.

Hiện Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) đang điều tra nguyên nhân tai nạn./.

