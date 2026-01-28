Môi trường

Australia khẩn cấp sơ tán dân do cháy rừng nghiêm trọng tại Perth

Trong cảnh báo khẩn cấp được ban hành lúc 13h45, toàn bộ cư dân khu vực Gnangara, cách trung tâm Perth khoảng 20 km về phía Bắc, phải lập tức rời đi nếu điều kiện cho phép.

Vụ cháy Bullsbrook đang lan rộng gần một trang trại dâu tây trên đường Davidson. (Ảnh: ABC News )
Chiều 28/1 (theo giờ địa phương), Sở Cứu hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp bang Tây Australia (DFES) đã yêu cầu người dân các vùng ngoại ô phía Bắc của thành phố Perth sơ tán khẩn cấp do nguy cơ từ 2 đám cháy rừng nghiêm trọng, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Cụ thể, trong cảnh báo khẩn cấp được ban hành lúc 13h45, toàn bộ cư dân khu vực Gnangara, cách trung tâm Perth khoảng 20 km về phía Bắc, phải lập tức rời đi nếu điều kiện cho phép.

DFES nhấn mạnh người dân không nên chần chừ quan sát tình hình, vì việc rời đi vào phút chót có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo cảnh báo, đám cháy bùng phát trong khu rừng thông hiện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và nhà cửa của cư dân.

Trong một cảnh báo khác được DFES phát đi lúc gần 14h00 cùng ngày, cơ quan này cho biết một đám cháy khác gần khu vực Bullsbrook, cách Gnangara khoảng 15 km về phía Đông Bắc, cũng có nguy cơ lớn đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Cơ quan này yêu cầu người dân khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn.

Với những khu dân cư nằm ngay trên đường đi của 2 đám cháy nhưng không thể sơ tán kịp thời, người dân được khuyến cáo trú ẩn trong phòng có sẵn nguồn nước để giảm thiểu rủi ro.

Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Australia (ABC) phát đi nhiều hình ảnh về các cột khói đen dày đặc bốc cao từ khu rừng thông Gnangara, cho thấy mức độ nghiêm trọng của đám cháy./.

