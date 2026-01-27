Australia: Không khí ô nhiễm với nồng độ cao gấp 26 lần so với mức nguy hiểm

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, trong nhiều tháng gần đây, người dân nước này đã phải hít thở bầu không khí ô nhiễm với nồng độ cao gấp 26 lần so với mức được coi là nguy hiểm cho sức khỏe con người. Những hệ quả lâu dài có thể sẽ rất nghiêm trọng.



Đầu tháng này, thủ đô Canberra của Australia đã trải qua nhiều ngày bị không khí độc hại bao phủ. Khói dày đặc từ các đám cháy rừng ở các bang New South Wales và Victoria đã che mờ cả các địa danh của thành phố này.

Riêng trong ngày đầu năm mới, chỉ số chất lượng không khí ở Canberra rơi xuống mức tồi tệ nhất thế giới: gấp 26 lần mức được coi là nguy hiểm cho sức khỏe con người.



Australia lâu nay vẫn nổi tiếng là quốc gia có không khí trong lành, tuy nhiên các đợt cháy rừng chưa từng có tiền lệ năm nay đang làm thay đổi điều đó. Hàng triệu người ở Canberra, thành phố Sydney và tại các thị trấn nằm gần các đám cháy rừng đã phải hít thở bầu không khí ô nhiễm trong nhiều tháng.



Theo các chuyên gia, hiện vẫn chưa rõ những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người dân Australia. Phó Giáo sư tại trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu của Đại học New South Wales (NSW) Donna Green cho biết: “Hiện tại, tất cả chúng ta đang sống trong một cuộc thử nghiệm lớn. Chúng ta biết nó nguy hiểm, nhưng không biết nguy hiểm đến mức nào.”



Tại Sydney và Canberra, các bệnh viện đã bị quá tải do sự gia tăng các trường hợp cấp cứu do các bệnh về đường hô hấp và nhiều bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng khi con em mình bị hen suyễn.



Theo bà Green, nhiệt độ tăng lên do biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng các chất gây ô nhiễm không khí, chẳng hạn như ozone tầng mặt đất. Khi Australia trải qua nhiều vụ cháy rừng và bão bụi hơn do biến đổi khí hậu, hệ quả tất yếu là sự gia tăng ô nhiễm không khí.

Các chất gây ô nhiễm không khí phổ biến nhất gây nguy hiểm cho sức khỏe con người là bụi mịn và thô (PM), ôxít nitơ, sulfur dioxide và carbon monoxide.



Bà Green giải thích khói mà nhiều người Australia hít phải trong mùa Hè này chứa các hạt mịn, được gọi là PM 2.5, đặc biệt gây hại vì chúng có thể xâm nhập vào máu, ảnh hưởng đến mọi hệ thống trong cơ thể. Tác động không chỉ dừng ở hệ hô hấp và tim mạch mà còn có liên quan đến các bệnh lý như tiểu đường và chứng mất trí nhớ.



Phó Giáo sư của Đại học New South Wales lưu ý rằng những ngày khó thở và không có ánh nắng Mặt Trời ở Canberra cũng đã gây ra chấn thương tâm lý cho nhiều người, được thể hiện qua các trạng thái lo lắng, căng thẳng và tức giận./.

