Australia điều tra vụ gửi thư đe dọa đến thánh đường Hồi giáo tại Sydney

Cảnh sát bang New South Wales (NSW), Australia, đã chính thức mở cuộc điều tra sau khi một bức thư với nội dung đe dọa bạo lực được gửi tới một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Sydney.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, bức thư trên được gửi đến Thánh đường Lakemba ở khu vực phía Tây Nam Sydney vào ngày 22/1 với lời đe dọa sát hại nhằm vào cộng đồng người gốc Trung Đông, người thổ dân Australia và các chính trị gia.

Trong một tuyên bố, Tổ chức Giám sát Tình trạng bài Hồi giáo Australia (IRA) cho biết bức thư trực tiếp kêu gọi thực hiện hành vi giết người và bạo lực nơi công cộng vào đúng ngày Quốc khánh Australia (26/1) tới đây.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23/1, Phó Tư lệnh Cảnh sát bang NSW, ông Brett McFadden, khẳng định cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra.

Ông nhấn mạnh nội dung bức thư là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đồng thời cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực hết sức để xác định danh tính kẻ viết và phát tán tài liệu này.

Theo ông McFadden, Cảnh sát bang NSW sẽ triển khai khoảng 1.500 sỹ quan khắp tuần tra khắp thành phố Sydney để thắt chặt an ninh vào ngày Quốc khánh Australia (26/1) sắp tới./.

